〈智慧機械白皮書〉今年是智慧機械兆元年 目標2025年總產值達2兆元

台灣機械工業同業公會今 (13) 日發表智慧機械產業白皮書，理事長柯拔希表示，去年台灣機械業產值破兆，已蛻變為高科技的精密機械產業，朝向智慧機械與智慧製造邁進，已訂定短中長期目標，盼能在 2025 年前達到總產值 2 兆元的願景。

柯拔希指出，國內機械業歷經 72 年，在去年產值突破兆元大關、站上 1.1 兆元，出口值達到 256 億美元 (約合新台幣 7792 億元)，今年則是「智慧機械兆元年」，前 7 個月出口值已達到 160 億美元，年增 14％，預估全年產值將較去年成長 5% 至 10%。

柯拔希表示，台灣擁有機械業與資通訊產業優勢，而去年產值之所以能成功破兆，朝向「智慧機械與智慧製造」發展功不可沒，未來將持續朝此方向邁進，以每年穩定成長 8% 產值為目標，盼能在 2025 年達成機械產業總產值 2 兆元的願景。

機械公會今日發表的智慧機械產業白皮書中，訂定短中長期目標，短期目標為協助新舊機台設備達到智慧化的聯網功能；中期目標為開發機械雲端平台，加速發展感測器與機械雲；長期目標為大量蒐集各國智慧機械與智慧製造下關茲訓，建立機械知識庫，請相關研發單位協助機械業法展工業等級的感測器，以期建立智慧機械王國。