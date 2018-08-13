〈光寶科法說〉Q3雙率雙升 毛利率可望站回14%水準

光寶科 (2301-TW) 今 (13) 日召開法說會，展望第 3 季，光寶集團總執行長陳廣中表示，若不計算已營業讓與的手機相機模組事業營收，第 3 季集團營收預期將達低雙位數成長，第 3 季起產品組合較佳，加上被動元件與 MOSFET 等零組件漲價成本可望充分反映，帶動毛利率與營益率雙升，預期第 3 季毛利率可達 14% 至 14.7%，營益率可望上看 5%。

光寶科第 2 季已完成營業讓與手機相機模組事業單位予立訊子公司立景創新的交易，下半年將不會再有相機模組事業營收貢獻，該事業今年第 1 季占整體營收 11％、第 2 季約 16%。展望第 3 季，陳廣中表示，往年第 3 季均為營收高峰季度，季增幅度都達到雙位數，而今年若不計算該事業營收，第 3 季集團營收預期將達低雙位數成長，又以資通訊產品營收表現較佳。

各事業群中第 3 季動能相較疲弱的為儲存事業，陳廣中指出，第 3 季儲存事業受到資訊用光碟機 (ODD) 的筆電搭載率持續下降，加上全球 NAND 供需趨於平衡，使 NAND 價格下跌，帶動 SSD 售價降低，對其營運動能保守看待，不過，今年若一切順利，SSD 產品營收表現可望首度超越 ODD。

下半年在排除毛利率與營益率表現較差的手機相機模組事業後，陳廣中認為，第 3 季起沒有相機模組事業，產品組合較佳，加上被動元件與 MOSFET 等零組件漲價成本，可望從下游客戶得到充分反映，使毛利率與營益率雙雙提升，預期第 3 季毛利率可達 14% 至 14.7%，營益率可望上看 5%。

至於下半年對原物料價格看法，陳廣中則說，第 3 季的漲價幅度下游客戶多半都可接受，第 4 季是否會啟動另一波漲價，目前能見度還不高，但價格走勢可能趨緩，若有漲價也會相對今年上半年的漲幅溫和。

車用部份將是未來光寶科主要投資項目之一，陳廣中透露，車用電子部分已接獲大單，預計明年第 4 季導入量產，到明年下半年前，車用成長動能主要仍來自車用照明為主，其他產品仍在孕育中，預計 2020 年車用電子產品佈局效益才會顯現。

此外，光寶科營業讓與手機相機模組事業予立訊子公司立景創新後，取得立景創新持股 10%，據了解，立景創新未來可望 IPO，陳廣中表示，預計股權持有會持續一段時間，目前以財務投資性質居多，是否處分股權得視新公司未來 1、2 年的發展情況。