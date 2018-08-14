美股盤後─土耳其危機持續撼動投資人 道瓊收低125點 連四天下跌

土耳其金融危機上週使其貨幣重挫，今日進一步惡化，創傷了全球投資人信心，美國股市週一下跌。道瓊連續第四天收低，創 6 月以來最長下跌期間。

道瓊工業平均指數收低 125.44 點或 0.50% 至 25187.70。

Nasdaq 指數收低 19.40 點或 0.25% 至 7819.71。

S&P 500 指數收低 11.35 點或 0.40% 至 2821.93。

費城半導體指數收高 1.95 點或 0.14% 至 1356.75。

分析師說，土耳其危機使得投資人謹慎，短期內，投資人無意大幅進場，但若退一步，看大局勢，則情況並不差。

土耳其里拉上週五短暫大跌逾 20%，今日再創新低點，而後部份反彈。

上週，美國與土耳其之間的緊張升高。土耳其代表團自華盛頓返國後，對囚禁美國牧師 Andrew Brunson 一事，沒有明顯進展。Brunson 遭控於 2016 年支持一個有意進行政變的團體。

分析師說，由中國至歐洲，股市全面走低。美國股市早場小幅上揚，顯示市場認為可以度過難關。但投資人可能沒有想到這種情況的可能利空。

土耳其央行週一試圖安撫投資人，表示將儘可能提供流動性給銀行業者。央行並說將密切注意此一情況。土耳其經濟近來受到壓力，因為 7 月通貨膨脹上升達 16%，大幅高於央行的 5% 目標。

新興市場股市週一全面下跌，土耳其股市大跌 11%，跌勢領先。上週五，土耳其股市大跌逾 14%。

分析師說，土耳其的問題很大，需要特殊的安排，才能避免危機。目前階段，是外匯危機，可能演變成信用危機。土耳其企業的美元債務沉重，央行的淨國際儲備却是所有新興市場中最低。各種利空同時湧現。