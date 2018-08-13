〈光寶科法說〉Q2稅後純益季增近7成 每股賺0.76元

光寶科 (2301-TW) 今 (13) 日公布第 2 季與上半年財報，第 2 季本業營收規模擴增，受惠產品組合改善，毛利率與營益率均較上季成長，稅後純益達 17.55 億元，季增 69%，年減 1%，每股稅後純益 0.76 元；上半年稅後純益 27.97 億元，年減 25%，每股稅後純益 1.2 元。

光寶科第 2 季合併營收 547.09 億元，季增 13%，年增 3%，毛利率 11.9%，季增 0.8 個百分點，年減 1.2 個百分點，營益率 2.8%，季增 1.2 個百分點，年減 1.4 個百分點；稅後純益 17.55 億元，季增 69%，年減 1%，每股稅後純益 0.76 元。

光寶科上半年合併營收 1032.43 億元，年減 1%，毛利率 11.5%，年減 1.6 個百分點，營益率 2.2%，年減 1.9 個百分點；稅後純益 27.97 億元，年減 25%，每股稅後純益 1.2 元。

光寶科表示，第 2 季受惠 LED 元件、汽車照明、雲端運算、AI 智慧家居設備與遊戲機等相關產品與市場穩健成長，其中，光電部門營收占比約 3 成，資訊產品部門營收占比約 51%，儲存裝置營收占比約 14%。

業外部分，光寶科指出，第 2 季已完成營業讓與手機相機模組事業單位，包含營業與資產、負債均已移轉，也同時提列可攜式機構事業群資產減損與營業損失，合計業外利益約 10.41 億元，此外，第 2 季匯兌收益達到 1.89 億元，業外收益共 8.49 億元。

從上半年整體表現來看，光寶科表示，上半年營收與獲利持穩，不過，受到全球原物料價格與銷貨成本持續上漲，加上匯率波動因素影響，使毛利率與營益率表現不如去年同期。