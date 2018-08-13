崇友Q2每股賺0.8元 Q3起大型新梯建案認列旺

崇友實業 (4506) 公佈第二季合併營收達 10.42 億元，年增 0.6%，稅後淨利 1.42 億元，年減 5.41%，每股稅後盈餘達 0.8 元，崇友指出，維修保養業務持續穩定挹注，尤其汰舊換新業務優於公司預期並保持強勁成長動能。崇友自結 7 月合併營收達 3.16 億元，年成長 7.28%，以在手訂單來看，大型新梯建案出貨表現將明顯優於上半年水準，預期下半年將帶動整體營運更明顯成長。崇友第二季新梯出貨完工認列保持良好進度，包括汐止南陽街新建大樓、南港研究院路新建大樓等大型新梯建案訂單完工認列，一舉推升第二季新梯出貨完工台數較去年同期的 432 台增加至 457 台，占整體營收比重達 58.33%。



隨著汰舊換新業務規模持續放大，以及新梯業務銷售結構持續優化，積極提升中高端自有品牌「堅尼西斯」出貨比重已達 9.11%，第二季整體毛利率、營業利益率分別達 31%、18%。



展望第三季，崇友指出，隨著下半年主要桃園機場捷運、新板國際觀光旅館等大型新梯訂單皆陸續逐步認列，以及積極加速汰舊換新業務在既有老舊電梯開發、並爭取其他品牌汰舊換新之機會，帶動新梯完工出貨表現持續加溫。