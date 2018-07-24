〈崇友旗下小金雞〉好厝邊打造可移居搬遷電梯 寫下近3年每股賺逾2元的好成績

電梯大廠崇友實業 (4506-TW) 旗下 100% 持股子公司好厝邊科技積極布局綠建築與銀髮族商機，耕耘自有品牌「NuVa」真空氣動梭產品，為全球擁有該項技術僅有的 3 個生產基地之一，近 3 年每年均維持每股賺逾 2 元的獲利水準，今年全年營收上看 1.7 億元，可謂崇友旗下潛力小金雞。

好厝邊科技為崇友 100% 持股子公司，成立於 2000 年，實收資本額 2600 萬元，起初業務為推廣社區寬頻網路，而後因應市場變遷，轉型為電梯維修保養業務與零部件買賣業務，到了 2015 年，全力拓展自有品牌「NuVa」真空氣動梭產品業務的完整一條龍服務，並於 2017 年推出獨家改良研發的「靜音型」真空氣動梭產品，積極布局綠建築與銀髮族商機。

真空氣動梭有別於一般傳統電梯，採取氣壓調節原理來運行，透過主機馬達抽出氣體減壓，讓車廂梭體上升，再透過洩壓閥注入氣體增壓，使車廂梭體下降，下降過程中不會用到電力驅動，且安裝時不需挖底坑、搭建升降道或增設機房。

好厝邊董事長林銅沂表示，真空氣動梭技術是崇友 2006 年引進自美國 Pneumatic Vacuum Elevators LLC(PVE) 公司，2015 年移轉至好厝邊並全力拓展自有品牌 NuVa，2016 年起營運重心轉向真空氣動梭產品。目前好厝邊為 PVE 公司全球僅有的 3 個生產基地之一，並授權至中國、港澳、日本與菲律賓等地區，真空氣動梭占營收約 65％、電梯零部件與社區網路等業務則占 35%。

林銅沂指出，真空氣動梭可移居搬遷，就好比大型的家電設備，也不需任何使用執照，安裝空間僅需四分之一坪，最快 48 小時就可完工，目前已陸續打入包括透天厝、豪宅、別墅、醫院、 診所、食品工廠與遊艇等多元領域，其中又以家用居多、占比超過 6 成。

從近幾年營運表現來看，好厝邊 2015 年營收 2.36 億元，稅後純益 779.8 萬元，每股稅後純益 3 元，2016 年開始將重心轉向真空氣動梭產品，轉型過程中經歷產品結構變化，營收年減 3 成至 1.63 億元，惟稅後純益反而向上攀升至 934 萬元，每股賺 3.59 元；2017 年合併營收 1.4 億元，稅後純益 595.5 萬元，每股稅後純益 2.29 元，維持每股賺逾 2 元的獲利水準，可謂崇友旗下潛力小金雞。

展望今年，林銅沂表示，台灣已邁入高齡化社會，加上政府大力推動長照 2.0 計畫，也包括樂齡居家無障礙環境改善等，帶動建商紛紛搶推銀髮宅商機，有利好厝邊真空氣動梭產品銷售動能，將積極搶攻全台 4 層樓以下的透天厝、別墅、醫院診所等案源，擴大產品銷售表現。

目前好厝邊僅開 1 條產線，年產能為 100 台真空氣動梭，林銅沂表示，今年上半年已接單 40 台，也將全年銷售目標由原先的 75 台上調至 100 台，預估今年營收可達 1.6 億至 1.7 億元。