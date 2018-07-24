〈崇友旗下小金雞〉好厝邊力拚3年營收雙位數成長 營收破3億元規劃上市櫃

電梯大廠崇友實業 (4506-TW) 旗下 100% 持股子公司好厝邊科技生產真空氣動梭，產能逐步到位，今年營收上看 1.7 億元，為崇友旗下潛力小金雞，好厝邊董事長林銅沂表示，將力拚 3 年內營收雙位數成長，未來營收規模衝破 3 億或 4 億元時，可望規劃上市櫃。

崇友 2006 年從美國 Pneumatic Vacuum Elevators LLC(PVE) 公司引進真空氣動梭技術後，2015 年移轉至好厝邊並全力拓展自有品牌 NuVa，好厝邊從 2016 年起，將營運重心轉至真空氣動梭產品，並於 2017 年取得美國原廠 PVE 公司包括中國、台灣、日本與菲律賓等地區的授權，進行技術改良研發、穩定產品品質外，也同步擴增產能至原先的 3 倍。

林銅沂表示，過去 2 年由於產能不足，拒絕許多國內外客戶，不過，目前產能已擴充完成，下半年將開始深耕台灣市場，包括零售與建案將雙軌並進。

除國內市場外，林銅沂表示，也將積極找尋經銷商擴大海外市場，盼能在明年成功拓展海外市場規模，著眼馬來西亞、菲律賓、中國與日本等市場，崇友原先就在日本有家轉投資、持股 7 成子公司 SVT，生產端由好厝邊負責，並交由 SVT 銷售，且已取得日本國土交通省所訂的建築基準法等認證資格，也可接日本公共場所相關訂單。

崇友去年營收 1.4 億元，今年上半年營收 6000 萬元，全年營收可望達 1.6 至 1.7 億元，林銅沂表示，將力拚 3 年內營收達雙位數成長，先前曾規劃走入資本市場，但在 2015 年至 2016 年轉型過程中，營收規模減少，計劃就暫時擱置了，盼未來營收衝破 3 億或 4 億規模時，有機會重新規劃上市櫃。