台股今年第4度跌破年線 分析師：多殺多走勢 難期望有V型反轉

台北股市今 (13) 日收盤大跌 234.76 點，收在 10748.92 點，成交值 1574.74 億元，證券分析師認為，大盤的收盤指數為今年以來第 4 次跌破年線支撐，且在國際金融不利走勢的壓力下，恐難有立即止跌並立即反彈向上的「V 型反轉」行情馬上出現。

證券分析師張陳浩指出，台股今天出現恐慌性的殺盤，仍需視市場信用交易的融資能否適度減肥，否則「多殺多」的走勢恐持續下去，而且，股市前一波領軍上漲的被動元件類股如未能有效止跌，台股大盤恐怕也難有反彈走勢出現。

今天在大盤走弱的同時，盤中股王大立光 (3008-TW) 盤中一度跌停，且權王台積電 (2330-TW) 走勢也不振，造成大盤在光學元件、矽晶圓及被動元件類股走低，三大法人全站在賣方，在集中市場合計賣超金額遠 73.09 億元；證券分析黃漢成說，外資雖然今天在台股賣超金額僅有 28.46 億元，但是外資在期貨的未平倉多單口數減少高達 1 萬餘口，成為法人看壞後市的一大指標。

就技術線型分析，黃漢成說，今天是大盤今年以來第 4 度跌破年線支撐，大盤分別在今年的 2 月、5 月、7 月及今天 4 度跌破年線支撐，更重要的是目前周 KD 值呈現死亡交叉，月 K 線表現也不理想，顯示台股在短時間不易立即出現反彈，目前市場觀察的重點在於 4 月低點的 10478 點及 7 月的 10523 點附近能否形成本波段的低點位置。

今天的台股集中市場大盤大跌 234.76 點，成交值卻放大為 1574.74 億元，相對形成鉅量長黑的走勢，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，不僅集中市場大盤加權股價指數在今天收盤跌破年線，同時，新台幣走弱、OTC 指數破底，中小型股未能止穩，對於台股後市發展都相對不利。

由於土耳其里拉大貶，市場憂不利金融風暴的效應擴大，引爆全球股災，台股今天包括傳統產業、電子與金融類股齊跌，大盤指數終場跌至 10748.92 點，跌幅達 2.14%。