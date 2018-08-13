預計騰訊上半年凈利增速低於30% 馬斯克被訴涉嫌證券欺詐

· 分析師預計騰訊上半年利潤年增率增 14.8-26.8%

每日經濟新聞根據阿斯達克財經網數據，在綜合了 19 家投行券商的數據後，估計騰訊控股上半年非通用會計準則凈利潤在 351.18 億~ 388.13 億人民幣，較去年上半年數據年增率增長 14.8%~26.8%。

· 沙烏地阿拉伯、軟銀均無意參與特斯拉私有化

對於特斯拉私有化計劃，無論是沙烏地阿拉伯主權財富基金還是軟銀集團都並未表示出任何興趣，分析師們認為馬斯克或將說服特斯拉的其他股東，如富達投資和騰訊，將其股權投入到交易中，從而大幅減少所需要籌集的資金。騰訊在 2017 年 3 月收購了特斯拉 5% 的股權。如果特斯拉私有化成功，那麼騰訊的回報將高達 93.55%，絕對收益 16.6 億美元。

· 微軟 CEO 剛剛拋售了三成個人持股

8 月 10 日周五，監管文件顯示，納德拉出售了 32.8 萬股微軟股份，價值總額高達 3590 萬美元。微軟發言人表示，納德拉此舉是出於個人財務規劃及分散化投資的原因。

· 特斯拉股東集體起訴馬斯克涉嫌證券欺詐

法庭文件顯示，特斯拉股東遞交此前提議的集體訴訟，指控 CEO 馬斯克涉嫌證券欺詐。被告涉嫌操縱特斯拉股價，並「幾乎完全毀掉」空頭，此事從馬斯克發推文稱正考慮私有化開始。

· 舜宇光學周一公布上半年業績

新浪港股消息，舜宇今日公布上半年業績，因應光學零件毛利受壓及競爭加劇，外界已相繼調低半年純利預測，中位數為 15.7 億元人民幣，相當於按年增 35%。分析師建議留意舜宇管理層如何看待下半年的產品毛利率及應用情況，特別是售價較高的三鏡頭及 3D 感應部件對收入貢獻。

· 微貸網向 SEC 提交招股書

鳳凰網 8 月 11 日消息，微貸網於美國當地時間 8 月 10 日在 SEC 提交招股書。招股書披露，根據 Oliver Wyman 報告，微貸網為 2015-2017 年中國最大的汽車抵押貸款服務供應商，在 2017 年，微貸網市場占有率約為 35%。微貸網成立於 2011 年，是中國第一家採用「抵押登記 + GPS 系統」形式的汽車抵押模式。

投研觀點

· 股王騰訊周三發季報，聚焦 4 大關鍵

新浪港股訊，港股巨無霸騰訊周三公布第二季業績。綜合 4 位分析師及基金經理建議，投資者宜從業績報告及績後會議了解 4 大因素：1) 下季度手游收益表現會否較預期更淡; 2) 廣告對綜合收入貢獻有否提升，分散遊戲業務風險; 3) 社交平台用戶增速有否減慢; 4) 管理層對下半年的遊戲及廣告業務指引。若上述四因素向好發展，現價已是部署長線的時機; 否則，短線股價仍見動盪，投資者宜取態審慎。

· 網易遊戲的冬天才剛剛開始

華爾街見聞援引虎嗅網的觀點認為，網易遊戲處於上不去也下不來的尷尬境地：上，用完全騰訊的方式去做大眾遊戲，懟不過騰訊; 下，網易沒法像暴雪一樣，做一個純粹的、高尚的、脫離低級趣味的遊戲公司。網易沒有選擇，只能以口碑換生存，成長為灰色的商人。短期內 (1~2 年)，網易有機會繼續實現單款遊戲乃至某一遊戲類型的成功，但就算能夠做到，也無法扭轉被騰訊死死壓制的局面; 中期之內 (2~5 年)，騰訊的 Wegame 平台和微信小程序遊戲都是很有潛力的增長點，而網易在這兩個領域全無還手之力。

· 小紅書稱社區不賺錢，但刷單者掘到了「金」

第一財經發文稱，小紅書這幾年憑藉社區內容和博主筆記吸引不少流量。小紅書創始人瞿芳在以前的採訪中曾堅定表示，不管是明星還是博主，小紅書社區沒有任何商業上的合作，也沒有賺過一分錢，收入來源都是電商。但是，「不賺錢」的小紅書社區卻是是另外一群人的賺錢利器。因為沒有什麼廣告比個人分享購物心得更有說服力。於是，以微商、小紅書、嗶哩嗶哩為代表的公司通過內容電商、網路紅人效應、拼購模式等多種形式實現了社交流量變現，通過內容與店內商品相結合的方式為用戶提供更加方便快速的消費場景，從而實現自身的社交網路閉環。對於手握粉絲流量的博主們而言，通過發筆記賺錢並不難。第一財經記者看到一份小紅書網紅博主的刷量報價，其中 100 個點讚和 100 個收藏都只要 10 元，而 100 個粉絲也只有 20 元，評論 1 元一條。

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