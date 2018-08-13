有錢不花？私募基金資金量創新高 投資金額比例卻降低

新數據顯示，儘管已經募集了創紀錄的現金量，併購型基金及企業正以 10 年來、自 2008 年金融危機以來的最慢速度投入資金。

外媒報導，對 1000 個機構數據進行分析後發現，從 2006 年的高峰時期，私募股權已從使用資本的 5% 以上降至 2017 年底的約 1%。

儘管支出趨勢放緩，但機構正以創紀錄的速度募資。美國收購集團凱雷 Carlyle (CG-US) 最近就以 185 億美元的價格募資了北美最大的基金。

北歐私募股權 EQT 也正在尋求籌集歐洲最大的基礎設施基金，而歐洲收購集團 CVC 的目標是募集在亞洲的最大基金。此外，軟銀 (9984-JP) 的 Vision Fund 金額也達 1000 億美元。

然而，儘管擁有如此多的現金，私募基金似乎並沒有採取非理性的購買潮。近年來靠著較低的利率，一般企業也與私募基金開始競爭。

企業併購案往往尋求協作效應，降低成本及提高營收獲利，通常投資人對企業的期望也不想私募基金般，報酬率壓力較高。

此外，至 2017 年底，私募基金包括在內的「非銀行」所擁有的債務金額達 5000 億美元，較 2012 年的 3000 億高出了許多。

去年 12 月，私募基金 KKR (KKR-US) 也達成協議，創造最大的借貸機構。黑石 (BX-US) 及 Carlyle 也爭先恐後的為了借貸業務而增資。

KKR 股價日線趨勢圖

Kramer Levin Naftalis & Frankel 的 Richard Farley 認為，自金融風暴以來，銀行業已剝離了風險較高的業務，而私募基金們則藉此進入，與銀行競爭。