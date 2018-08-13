股債匯三殺！土耳其里拉危機橫掃新興市場

土耳其里拉崩盤帶來的市場漣漪效應的嚴重程度和發酵速度超出了很多投資者的意料，市場風險情緒急速降溫，全球投資者緊急出售風險資產，傳統避險資產價格走高。

股市方面，亞太主要股指近全線下挫，MSCI 明晟亞太地區 (除日本) 指數盤中跌 1.3%。印尼股市跌 3.3%，創 2016 年 11 月以來最大單日盤中跌幅。滬深兩市盤中齊跌，滬指一度跌 1.5%，地產、金融板塊近全線下挫。日經 225 指數收跌 2%。韓國首爾綜指收跌 1.5%。富時新加坡指數跌超 1%。香港恆生指數收盤下跌 1.5%。

歐洲股市全線低開，歐洲 STOXX 600 指數低開 0.2%。義大利富時 MIB 指數低開 0.7%。西班牙 IBEX 指數低開 0.6%。德國 DAX 指數低開 0.6%。俄羅斯 RTS 指數低開 0.9%。美股期貨盤前下跌，道指期貨一度跌逾 0.5%、標普期貨、納指期貨均跌近 0.5%。

匯市方面，土耳其里拉對美元匯率一度跌近 10%，逼近紀錄低點 7.2400，上周五一度重挫 18%，創 2001 年以來最大單日跌幅。南非蘭特對美元下跌超過 5%，一度閃崩觸及 2016 年 6 月以來的低位。墨西哥比索貶值超 2.4%，上周累計貶值近 2.34%。俄羅斯盧布兌美元開盤跌 1.2%，為 2016 年 4 月以來新低。

阿根廷比索、印尼盾、馬來西亞林吉特乃至人民幣等其他新興市場貨幣也承壓下挫。為穩定匯率，印尼央行已開始入場干預匯市。在岸人民幣兌美元匯率今日開盤跌近 300 點，中間價下調 234 點，降幅創 8 月 3 日來最大。

美元指數近期以來首次升至 96。日元走高，美元兌日元一度回落至 110.40。美元兌印度盧比一度漲 1.13% 至 69.6138，創下歷史新高。韓元及新加坡元受到美元指數走高的拖累。港元兌美元跌至 7.85 弱方兌換保證水平。

債市方面，南非 10 年期公債殖利率上漲 18 個基點，至逾一個月高位的 8.86%。E - 迷你標普 500 指數期貨跌 0.33%，10 年期美債殖利率進一步跌至 2.85%。

午後， 土耳其央行發聲明稱，將為本國銀行提供流動性，里拉存款準備金將下調 250 個基點，適用於各期限債券。該行還將恢復外匯存款市場的仲介功能，銀行外匯存款限制可能上調。土耳其央行將密切關注市場，必要時將提供一切必需的措施。

分析師解讀

《華盛頓郵報》報導稱，土耳其的美元貸款約占 GDP 的 30%，歐元貸款可能高達 20%。與阿根廷和巴西一樣，土耳其政府和貸款機構做出了同樣錯誤的押註：押注美元不斷走軟，而聯準會不會像他們宣布的那樣提高利率。顯然，他們錯了。

凱投宏觀 (Capital Economics) 首席全球分析師 Andrew Kenningham 認為，5 月開始的里拉下滑，現在看來肯定會把土耳其經濟推入衰退，而且很可能引發銀行業危機。這可能給整體新興市場資產又一記重擊。

在土耳其向着危機發酵的背景下，對沖基金 Tressis 首席經濟學家 Danie Lacalle 表示，歐洲其他國家的風險正在上升。一方面，BBVA、法國巴黎銀行、義大利聯合信貸銀行等歐元區銀行的風險敞口非常大，占所有資產的 15% 到 20%。

不過，Andrew Kenningham 同時強調，土耳其困局對新興市場造成的更廣泛經濟影響將相當有限，因土耳其 GDP 約 9000 億美元，僅占全球經濟的 1%。

新加坡銀行外匯策略師 Sim Moh Siong 也認為，土耳其里拉的拋售波及新興市場，但不會為新興市場帶來系統性風險，最重要的因素仍是美國川普政府正在發起的愈演愈烈的貿易戰。