軟銀、沙國陸續否認欲併購特斯拉 馬斯克的金主受外界猜測

沙烏地阿拉伯的公共投資基金 (PIF) 雖然擁有少許特斯拉 (TSLA-US) 股權，但目前外媒指出，對執行長馬斯克提出的 720 億美元私有化交易並無興趣。

特斯拉股價上週五 (10 日) 上漲 0.86% 來到 355.49 美元。

特斯拉股價日線趨勢圖

馬斯克上週在推特上表示，正考慮將公司私有化，還表示「資金已經確保」，引發外界猜測。據知情人士表示，PIF 並沒有參與馬斯克任何融資計畫，也不會在沒有軟銀 (9984-JP) 的願景基金參與下進行這類投資。同時，美國監管單位 SEC 也將調查此事，確認馬斯克未試圖影響股價而製造「風聲」。

隨著特斯拉創始人兼執行長馬斯克的壓力越來越大，以解釋將如何獲得資金，世界上最活躍的投資者之一的軟銀也開始替自己澄清。

據知情人士透露，軟銀也已被吹捧為收購特斯拉的潛在金主，但也提到軟銀並未計劃參與此項交易。軟銀在 2017 年與馬斯克就可能的投資進行了談判，軟銀對重新審視這樣一個計劃並不感興趣。

軟銀缺乏興趣的原因是雙重的。因該公司已經對汽車的未來投入了大量資金，並在 5 月份向通用汽車公司 (GM-US) 的自動駕駛汽車部門 Cruise 提供了 22.5 億美元的投資。此外，早已在共享公司 DiDi 出行、Uber、和新加坡的 Grab 等企業進行投資。

這也反映了這樣一個事實，即特斯拉曾經是電動汽車市場的明顯領導者，正面臨著日益激烈的競爭，並且尚未實現其大規模生產的雄心。

軟銀的願景基金 Vision Fund，目前資金約 1000 億美元最近也投資了辦公室共享公司 WeWork 和食品交付服務公司 DoorDash。軟銀週一 (13 日) 下午上漲 0.20% 來到 10140 日圓。

軟銀股價日線趨勢圖

對於最後誰將與馬斯克合作目前僅有猜測而已，馬斯克對特斯拉持有股份佔比約 20%，但投票權高達約 33%。消息指出，他更傾向於聚集一群投資者各自提供部分資金，避免在公司中擁有一、兩個大股東。