

◆盤勢分析

1. 美國股市 8 月 10 日受土耳其里拉重貶、美中貿易戰恐衝擊部分企業本季營運表現而走低，美股四大指數下跌 0.67%~2.47%，費半跌幅最大，台積電 ADR 下跌 1.94%，美股走勢雖中長期趨勢偏多，惟先前漲多，因此短期將得進行整理。

2. 台股周五盤中受到國際盤走弱而出現下跌，因此以盤整心態為主，終場指數下跌 44.39 點，跌幅 0.4%，收在 10,983.68，成交金額為 1,237.47 億元，至於 OTC 則下跌 0.61%。

3. 台股自 7/27 上攻到 11075 點後，雖然日後曾在 8/1 見到 11100 點本波反彈新高點，但可發覺已連續 11 天收盤無法站上 11100 點位置，加上量縮，換言之，大盤未來 11100 點以上賣壓仍大，而短期月線與季線在 10930~10970 點間有支撐，因 9 日 KD 持續下彎來到 53.5 與 60.3 附近，而不作向上交叉，也使得交易量持續萎縮，因此大盤短線將在 10900~11100 點間溫和整理，近日又剛好是 7 月營收與 Q2 財報公布最後時期，因此將是個別營收表現為主。

4. 法人籌碼：三大法人合計 - 30.69 億元；外資 - 17.95 億元、投信 + 5.18 億元、自營商 - 17.92 億元。

5. 電子類股:

（1）PCB 族群: 進入 Q3 旺季，加上 Q2 公布財報佳，此族群買盤增溫，包括 6274 台燿、3044 健鼎、4927 泰鼎 - KY、6213 聯茂、5464 霖宏與 2383 台光電等股近期陸續走強，由於族群業績出色，因此大盤量縮中易成為買盤重點群，後勢可持續留意。

（2）IC 設計族群: 因旺季到來，7 月營收走強，包括 2379 瑞昱、2458 義隆電、3034 聯詠、3227 原相與 3035 智原等股見到買盤，由於族群買盤漸增中，建議可以持續追蹤。

（3）蘋概族群: 因剛好是蘋果出貨旺季，相關公司仍見買盤，包括 2474 可成、2317 鴻海與 4958 臻鼎 - KY 等股走強，由於處在旺季中，因此可持續觀察。

（4）高股息殖利率族群: 因已進入除權息旺季，加上指數處高檔，仍見買盤轉向於此，包括 3264 欣銓、3231 緯創、2301 光寶、8112 至上與 4938 和碩等股近期攻勢優於大盤。

（5）均豪（5443）第 2 季獲利大爆發，單季毛利率飆至 33.51%，創新高；獲利季增逾 62%，比去年同期大增超過八倍，每股純益 1.04 元，為近八季最佳。上半年獲利年增逾 4.6 倍，每股純益 1.69 元，法人看好，今年全年每股純益將超過 3 元，創 12 年來新高。

6. 非電子類股

（1）金融族群: 因前 7 月獲利佳，加上美股升息趨勢影響下，買盤注入，包括 2892 第一金、2886 兆豐金、2801 彰銀與 2834 台企銀等股近日長期走強，由於買盤穩定，此族群賣壓相對有限，法人持續買盤加溫中。

（2）食品族群: 由於中元普渡將到來，對於食品業者業績將有挹注，包括 1216 統一、1210 大成與 1231 聯華食等股走強，由於族群買盤較不集中，因此以部分指標股觀察即可。

