【華冠投顧】08/10（五）金玉其外的大盤卻有敗絮其內的個股…ＯＴＣ殺好大！！！

◆盤勢分析

焦點個股：2892 第一金、2327 國巨、6173 信昌電、2492 華新科、5299 杰力

中美貿易戰越演越烈，使美股昨日殺尾盤。台股大盤持續人工盤護盤，今日改拉金融族群，如 2892 第一金、2887 台新金、2880 華南金、2886 兆豐金、5871 中租 - KY、2881 富邦金、2882 國泰金、2884 玉山金、2891 中信金等，護指數先守住多頭月線，而 OTC 開盤也氣勢如虹！！但是 11 點過後豬羊變色、賣壓湧現，OTC 殺好凶收最低，直接摜破年線…… 上漲家數 475 家，下跌家數增為 935 家……

今日 2327 國巨再度破底，6173 信昌電破底，2492 華新科則是跌停。MOSFET 也殺聲隆隆，5299 杰力、6435 大中跌停，8261 富鼎、3317 尼克森重跌。其他重跌個股包括 2478 大毅、3527 聚積、2498 宏達電、2481 強茂、6173 信昌電、2349 錸德、2323 中環等……

買，要買在沒有人知道的地方…… 老師早在 4 月 10 日開始帶會員佈局被動元件，當天也免費送《被動元件五巨星》－2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、6173 信昌電、3090 日電貿。5 月 8 日帶會員買的矽晶圓 3016 嘉晶，也送《矽晶圓飆股集》給粉絲們。5 月 24 日再送《滿漢全席》－MOSFET 8261 富鼎，6 月…… 那時候沒沒無聞的股票，後來都如預期的大漲過了，近期這些熱門股漲多拉回，融資卻持續去逆勢操作…… 趁拉回賭跌深反彈…… 奈何低還有更低！！切記，沒有跟趨勢當朋友，逆勢操作又凹單，其實是犯投資大忌的，當然容易損失慘重！！！



※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

