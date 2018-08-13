高盛：我們錯了！調升AMD評價 估漲10%、調降英特爾至售出 估跌12%

華爾街罕見承認錯誤，高盛如今承認他們對晶片大廠 AMD (AMD-US) 的悲觀看法是錯誤的。

高盛將 AMD 股票評價自「賣出」調升至「中立」，預期未來 2 年該公司的伺服器晶片市佔率將大幅增長，目標價自 13.25 美元調升至 21 美元，相當於上週四收盤還有 10% 漲幅空間。

高盛分析師 Toshiya Hari 表示，「因為英特爾在 10 奈米製成的技術遇上問題，即使經過最近股價走勢，我們也發現越來越難主張先前的看跌理論.... 因為英特爾推遲新品，讓 AMD 不僅在客戶端 (例如桌上型 PC、筆電型 PC）CPU 市占提高，也在利潤更豐厚的伺服器 CPU 市占提升。」

AMD 股價今年致上週四漲近 86%，較 S&P 500 的 6.7% 漲幅高出許多，是今年 S&P 500 中收益表現第二好的企業。

AMD 股價走勢

高盛分析師指出，英特爾一再推遲 10 奈米晶片製程，上個月英特爾稱其 10 奈米製程晶片將在 2019 年假期推出，但 AMD 今年稍晚將推出其 7 奈米製程的晶片。

「我們認為，英特爾的瓶頸會讓顧客有採用或至少開始詢問 AMD 的產品。 (顧客群如 PC 的 OEM 廠、伺服器 OEM 廠、雲端服務供應商等)」

Hari 估計 AMD 伺服器晶片市佔率今年 2.2%，明年將提升至 5.1%，2020 年再上升至 9.4%。

分析師表示，自他開始研究 AMD，並在 2017 年 4 月 6 日給予「售出」評價後，AMD 股價已經上漲了 44% 之多，優於同時期 S&P 500 的 21% 漲幅。

在看好 AMD 的同時，高盛 Toshiya Hari 也將英特爾 (INTC-US) 的股價評級自「中立」降為「出售」，主因就是英特爾一再推遲新品，恐這將損傷英特爾的競爭地位。

Toshiya Hari 指出「現在英特爾向 10 奈米推進的事情已經廣為人知，所以其製程問題恐怕會更深入人心，也更嚴重持續的衝擊英特爾市佔率和資本支出水準，因為英特爾還要與逐漸成長、強大的台積電系統對抗。」

英特爾上週五因該報告而收跌 2.5%，今年至上週四，英特爾股價漲幅僅 8.6%，僅略高於同期 S&P 500 6.7% 的漲幅。

Toshiya Hari 表示：「企業支出環境如果有任何放緩，就會讓我們 2019 年預估的獲利下降空間變大。」