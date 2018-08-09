估美股將回調5%至10% 分析師：買入好時機

華爾街多頭分析師認為，未來數週，美股將迎來 5% 至 10% 的回調，投資人可將之視為買入時機。

受美中貿易緊張情勢升溫影響，週三標普 500 指數未能延續漲勢。

昨日標普 500 指數收跌 0.75 點 (0.03%)，至 2857.70 點；那斯達克指數收漲 4.66 點 (0.06%)，至 7888.33 點；道瓊工業指數收跌 45.16 點 (0.18%)，至 25583.75 點。

根據 CNBC 報導，前 PNC 財富管理公司首席投資策略師、現經營投資公司 Stone Investment Partners 的 Bill Stone 表示，標普 500 指數持續逼近歷史高點 (2872.87)，回調風險也隨之攀升。

就過去經驗來看，期中選舉年的 8 月，美股下跌的機率，相對較高。

不過，Stone 並不擔心，雖然他預期未來數週，美股將迎來 5% 至 10% 的回調，但投資人可將之視為買入時機。

Stone 宣稱，「第 3 季的收益，可望成長 20%。」

但在美中貿易戰升級的情況下，美股前景仍充滿不確定性。

瑞士銀行 (UBS) 曾於 7 月底示警，若美中貿易爭端加劇，標普 500 企業的獲利，將因此下滑逾 14%。

瑞銀稱，假如戰況升級，美國跨國企業在中國的業務，開始遭到中國報復，將產生「第 2 波衝擊」，使企業獲利，再減少逾 9%；屆時，標普 500 指數恐重挫 20%。