【異動股】銀行板塊持續下跌 成都銀行(601838-CN)跌3.3%

今日早盤，滬深股市權重股大幅回調，銀行保險等金融股領跌，截止發稿，成都銀行(601838-CN)跌3.3%報8.79元，招商銀行(600036-CN)跌3.06%報27.57元，吳江銀行(603323-CN)跌3.03%報6.4元，寧波銀行(002142-CN)跌2.62%報27.59元，平安銀行(000001-CN)跌2.6%報8.99元，建設銀行(601939-CN)跌2.34%報6.69元，工商銀行(601398-CN)跌2.18%報5.38元，農業銀行(601288-CN)跌逾2%，上海銀行(601229-CN)、中信銀行(601998-CN)等多股跌逾2%。
消息面上，土耳其里拉跌至記錄新低，土耳其貨幣危機令市場情緒低迷。美股金融股上週五領跌，高盛跌1.78%，摩根士丹利跌2.12%，摩根大通跌0.98%，美國銀行跌1.3%，花旗集團跌2.39%，美國運通跌1.37%，富國銀行跌0.67%。
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