由這項指標看 美股估值已達2000年泡沫時期的2倍

分析師指出，以估值的指標來推估，當前美股的估值已經和 2000 年泡沫時期相當。而且，如果更進一步比較估值的中值，會得到更驚人的結果。

Leuthold Group 上週報告指出，以標準普爾 500 指數的股價營收比 (price-to-sales ratio) 來看，目前的數值約為 2.2，接近 2000 年泡沫時期的高點。

股價營收比，是一個估值指標，以公司總市值除以營收，當數值愈高時，理論上股價愈貴。

美股估值已達 2000 年峰值 (圖表取自 CNBC)

據《彭博》報導，如果比較這兩個不同年代的中位數值，會得到更嚇人的數據，當前市銷率的中值為 2.63，而 2000 年 2 月時，這個數值僅 1.23。以中位數來對比，可以去除極端值，如蘋果及埃克森美孚公司這類大公司的影響。

Leuthold 投資長 Doug Ramsey 表示，這個對比說明了當前與網路泡沫時期的關鍵差異—2000 年時只有科技龍頭的估值被高估，現在是「每家公司都很貴」。

Ramsey 在報告中提醒，上次美股估值來到頂峰之後，隨後出現的結果是，標普 500 指數在接下來首次出現 10 年負報酬的結果。

Leuthold 的研究，為可能在本月份寫下史上最長牛市的美國股市，增加了一個新的警惕。隨著牛市邁向第 10 年，包括利潤見頂、利率攀高，到全球貿易緊張，都成為看空者提出的理由。

但值得注意的是，以估值中值計算，其實過去 5 年來，就一直高於 2000 年的水準。Leuthold 則是直到整體指數的估值到達 18 年前的高點，才提出警告。

同時，股價營收比並不是華爾街愛用的指標，但卻是個最不可能被操弄的指標。多數投資人更關心本益比，不過一些專家認為，本益比容易受到會計運作來操縱，有時不夠準確。