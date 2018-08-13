騰訊週三業績登場 券商料手遊增長放緩 今年市值已蒸發1兆

「股王」騰訊控股 (0700-HK) 將下週三 (8 月 15 日) 公佈截至 6 月底止今年上半年業績。多家券商估計，由於食雞遊戲《PUBG》尚未進入變現階段，次季手遊收入增長放緩，但下半年將會反彈。

騰訊上週五 (10 日) 收報港幣 370 元，跌 0.7%，市值港幣 3.5 兆元。相較今年 1 月的最高股價港幣 476.6 元，騰訊股價已下跌 22%，市值蒸發港幣 1 兆元之多。

騰訊股價

綜合 19 間券商，預計騰訊控股上半年非通用會計準則純利介於人民幣 351.18 億至 388.13 億元，較 2017 年同期的人民幣 306.02 億元，增加 14.8% 至 26.8%。中位數為人民幣 374.47 億元，年增 22.4%。

綜合 11 間券商，預計騰訊控股上半年純利介於人民幣 402.1 億至 463.89 億元，較 2017 年同期人民幣 327.07 億元，增加 22.9% 至 41.8%。中位數為人民幣 413.32 億元，年增 26.4%。

多家券商估計，由於食雞遊戲《PUBG》尚未進入變現階段，次季手遊收入增長放緩，但下半年將會反彈，另外，中國加強收緊網上理財平台的存款準備金率，影響騰訊旗下財付通的盈利能力。

德銀 7 月時發表報告指出，食雞遊戲處於早期發展階段，尚未進行變現，影響次季手遊表現。加上中國監管機構要求財富通的存款準備金率需達 100%，會拖累該業務盈利增速，但估計今年財富通仍按年增長超過 9 成。另外騰訊產品佔用的用戶瀏覽時間下跌，影響騰訊在數碼內容市場的主導地位。

該行下調騰訊的次季手遊收入增長預測，由按季升 6% 調整至按季跌 6%(按年升 38%)，目標價由港幣 512 元降至 452 元，維持《買入》評級。

富瑞 7 月發表的報告估計，騰訊第二季手遊收入人民幣 187 億元，季跌 14%，年增 26%。該行指，QQ 飛車及王者榮耀的月流水 (總營收) 逐漸減少，加上用戶花費在手遊時間轉移至尚未變現的《PUBG》，不利業務表現，惟騰訊在 6 月中新推《魔力寶貝》及《自由幻想》等手遊，料可產生 6 億月流水，有助帶動下半年業務反彈。

富瑞 8 初再發表報告估計，近期騰訊取得知名遊戲《Call of Duty》系列代理權，該行認為，監管機關當局未批准《PUBG》變現，故《Call of Duty》有助強化騰訊在射擊遊戲佔有率。該行估計，騰訊全年手遊收入升至 840 億元，按年增 34%。

花旗上週估計，第二季手遊收入季跌 11% 至人民幣 192.6 億元，整體收入年增 31%，季升 1.2%，非通用會計準則的每股盈利為人民幣 1.9 元。騰訊次季 PC 收入出現季節性下跌，按季及按年跌 8.8% 及 5.4% 至人民幣 128.6 億元，該行認為《英雄聯盟》與《地下城與勇士》面對競爭加劇，料《地下城與勇士》首季強勁表現，可彌補次季及今季疲弱的情况。