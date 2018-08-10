騰訊35億購入《絕地求生》開發商藍洞8.5股權 成第二大股東

據外電引述消息指出，騰訊 (0700-HK) 同意斥資約 5000 億韓元 (約港幣 35 億元)，收購《絕地求生》(PUBG)）遊戲開發商 Bluehole(藍洞) 約 8.5% 的股權，連同早前收購的 1.5% 股權，持股增至 10%，成為 Bluehole 的第二大股東。

每股的收購價為 65 萬韓元，即相當於大約港幣 4560 元，騰訊今 (10) 日會與創投基金公司簽約。於交易完成之後，騰訊將持有 Bluehole 10% 的股權。

另外，Bluehole 亦有計畫透過出售現有股份或以發行新股，引入其他的投資者。騰訊內部相關人士指出，目前未有消息流出，對當中是否有其他投資者參與收購 Bluehole 不知情。

騰訊近年陸續收購遊戲公司，於 2015 年底宣布收購《英雄聯盟》開發商 Riot Games，目前該公司為騰訊全資持有，另外集團在 2016 年底完成收購芬蘭公司 Supercell 逾八成股權，該交易涉資 8.5 億美元。

據悉，騰訊在海外遊戲引入上走的是收購股份而不干預營運的方法，一如此前對《英雄聯盟》及《流放之路》開發公司的做法。

騰訊昨 (9) 日收報港幣 372.6 元，上漲 2.4%。