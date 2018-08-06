騰訊宣布獨家代理《權游》手游 新款iPhoneX或為史上最大

· 有史以來最大的 iPhone 可能要來了

8 月 3 日，有開發者稱在 iOS 12 測試版代碼中發現了關於新款 iPhone X 的資訊，其屏幕為 6.5 英寸，邊框也比現有的 iPhone X 更細窄，並突出了側邊按鍵。該資訊預示蘋果不僅會像往年一樣 9 月發布 iPhone 新品，還可能在第三季就開始出售至少部分新品。

· 谷歌聯手騰訊等欲在中國提供雲服務

據中證資訊報導，據知情人士透露，谷歌正在與騰訊、浪潮以及其他中國公司洽談在中國大陸地區提供谷歌雲服務。雖然谷歌通常通過自己的數據中心運行其基於雲的應用程序集合，但由於中國有嚴格的法律要求數據需要儲存在其境內，迫使這家總部位於美國的科技公司與當地企業合作。

· 「吃雞」之後騰訊又拿下頂級 IP 《權力的遊戲》手游

根據騰訊互娛星辰遊戲產品部發行製作人蘇俊的說法，騰訊將提供渠道的發行能力，在一些媒體觸達上，將利用騰訊儘可能的發行方式。在騰訊內部，權游將按照最頂級 IP 的方式去推。從去年開始，騰訊開始布局發力 SLG 品類，製作發行了《三國群英傳》、《我的王朝》等，效果都還不錯。

· 阿里打假聯盟一年清退 247 團伙，涉案 10 億元

8 月 3 日，成立一年多的阿里打假聯盟宣布成員已達到 105 位，包括 Microsoft、Daniel Wellington、阿迪達斯、強生等品牌，共清退 247 個制售假團伙，涉案金額近 10 億元。阿里運用技術搭建了知產快車道，實現 95% 的侵權投訴能夠在 24 小時內被處理，提升了售假治理效率。

· 百度：未停止知識付費產品

證券時報網報導，針對「百度音頻知識付費產品宣告放棄」的報導，百度回應稱未停止知識付費產品，將通過百度教育大腦，整合教育內容生態，以「技術 + 內容」的智慧教育差異化模式切入市場，將教育內容同步分發至百度旗下文庫、閱讀、愛聽、傳課各個產品端。

· 14 億美金買 ofo? 滴滴：對不起 你就值這個數

8 月 3 日早上，鳳凰科技稱，ofo 涉及的收購談判已經接近尾聲，與此前消息不同的是，本次被曝出滴滴將與螞蟻金服聯合出資收購 ofo，作價 14 億美元，同時雙方還承諾將承擔 ofo2 億美元的債務。該人士進一步透露，目前滴滴和螞蟻金服已經與 ofo 簽署了框架協議，但此消息遭到 ofo 的否認。

· 映客穩定價格期已結束

映客發布公告，與全球發售有關的穩定價格期於 2018 年 8 月 3 日結束。穩定價格期內穩定價格經辦人進行的穩定價格行動為：超額分配合共 4535.1 萬股股份，相當於行使超額配股權前全球發售初步可供認購發售股份總數 15%。

· 韓國將對谷歌、蘋果、亞馬遜等非本地科技企業徵稅

8 月 3 日消息，據《韓國時報》報導，韓國將對谷歌、蘋果、亞馬遜等非本地科技企業徵收新稅。這些非韓國科技企業每年在韓國的銷售額高達數十億美元，但卻不納稅。韓國當地公司對這種行為進行了批評。韓國政策制定者和立法者對越來越多的批評給予了更大的關注。谷歌和蘋果通過銷售應用獲得了巨額利潤，前者通過推出車載資訊娛樂應用 AndroidAuto 積極拓展業務。

· 抖音平台用戶涉嫌出售色情影音

8 月 3 日晚上，一段小女孩跳舞的影音在網上熱傳。上游新聞記者注意到，引起網友關注的不是跳舞的內容，而是小女孩跳舞過程中，其母親正在換衣服的隱私畫面也被影音攝錄。隨後，上游新聞記者通過微信搜尋看到，這些賬號涉嫌出售色情影音。

投研觀點

· 富瑞認為 7、8 月手游收入反映騰訊下半年將復甦

富瑞表示，騰訊 (00700) 所有手游經過第二季的低潮期後，預計會復甦，尤其是 7 月份的 iOS 毛收入按月上升 4%，同時富瑞認為，8 月份透過兩款新遊戲《MT4》及《FFO》(自由幻想)，更會有強勁復甦，兩者分別 iOS 收入榜第二及第五，估計下半年可望轉強。富瑞重申騰訊「買入」評級，目標價 497 港元。

· 拼多多正打造一個全球最大的檸檬市場

券商中國文章指出，拼多多上市後，人們開始對於「低價」產品泛濫的質疑，滿足低端需求的拼多多，正在努力打造一個全球最大的檸檬市場。「檸檬」在美國俚語中表示「次品」或「不中用的東西」。檸檬市場也即次品市場，處於資訊不對稱的市場環境中，在這裡，產品的賣方對產品的質量擁有比買方更多的資訊。檸檬市場效應就是指在資訊不對稱的情況下，往往好的商品遭受淘汰，而劣等品會逐漸占領市場，從而取代好的商品，導致市場中都是劣等品。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：