喜馬拉雅完成新一輪融資 估值達240億 傳明年下半年擬港股上市

喜馬拉雅完成人民幣 40 億元新一輪融資簽約，高盛、泛大西洋資本參與投資，估值從人民幣 200 億元增加到 240 億元；喜馬拉雅已完成 VIE 架構的搭建，本輪融資將於近期交割。同時，喜馬拉雅已啟動港股上市準備工作，將於 2019 年下半年正式登陸港交所。不過，喜馬拉雅今 (13) 日回應，傳言均不實。

創立於 2012 年 8 月的喜馬拉雅是音訊行業龍頭。最新資料顯示，喜馬拉雅目前總使用者規模突破 4.7 億，平台內共有 500 萬主播，其中包括 20 萬名認證主播；市佔率為 73%，活躍用戶日均收聽時長超過 135 分鐘。

喜馬拉雅 FM 於巷 2013 年 3 月上線音訊享平台。過去幾年，採取完全免費的模式。通過上游內容的 PUGC 模式，將中游的大數據撮合，完成下游的智慧終端機分發，構建完整的音訊生態圈。

2016 年 6 月，喜馬拉雅 FM 開始行業內首個付費嘗試，上線精品付費專區，為內容創業者提供產品梳理、體系建立、發行、商業變現等一整套孵化體系。

作為行業龍頭，喜馬拉雅 FM 也面臨許多同業的競爭。今年 1 月 3 日，荔枝 FM 獲得 5000 萬美元 D 輪融資。此輪融資由老牌基金蘭馨亞洲領投，新興媒體和互聯網投資平臺 EMC 跟投，泰合資本獨家擔任融資顧問。

與此同時，車載音訊運營商考拉 FM 獲得了來自一號資本及時尚資本等機構聯合注入的 A 輪融資。

值得一提的是，去年 9 月，蜻蜓 FM 也完成了由微影資本和百度領投的近人民幣 10 億元融資，該輪融資也創下了互聯網音訊行業的單輪最高融資紀錄。

繼天使投資投資之後，喜馬拉雅的融資更加順利。2013 年 2 月，喜馬拉雅 IOS 上線，在 APP store 好評率高達 95%，2014 年 3 月就拿到 A 輪 1150 萬美元融資，由 SIG(海納亞洲) 領投，KPCB(凱鵬華盈) 等跟投。

對於本輪融資，喜馬拉雅 FM 聯合創始人、聯席 CEO 余建軍表示，喜馬拉雅希望佈局 4、5 線城市乃至農村市場，並利用喜馬拉雅的內容和使用者行為資料資源優勢，圍繞人工智慧、物聯網戰略進行佈局，專注於使用者的精準內容服務。

余建軍指出，喜馬拉雅融資的核心要求是必須保有董事會多數席位，投資人必須尊重公司的商業邏輯，不要催我們上市。認可這一點是談投資的前提。