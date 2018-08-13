〈鉅亨主筆室〉科技股價天敵：隱私、駭客、病毒！

壹、前言

(圖一：Face book 股價日 K 線圖，鉅亨網)

美股 Face book 股價於 2018 年 7 月 25 日大跌，由 218.62 美元 / 股下跌到 176.86 美元 / 股；總共跌掉 41.76 美元 / 股，幅度約為 19.1%。以該公司目前總市值計算，帳面約減損 1,000 億美元；這個金額規模接近台灣，一年 GDP 規模 18%。Face book 股價突然跳空大跌最主要原因是；未來幾季資本支出將會增加、但營收成長率趨緩。根據鉅亨網蒐集自「華爾街見聞」的信息，Face book 公司股票的機構持有者，大多是美系對沖基金；根據長年來的研究與實務經驗，對沖基金對專業與內部人的公開信息，多會視為投資買進賣出重要信號。例如實施庫藏股、負責人申報賣出持股、每一個年度資本支出成長幅度、對於未來本業現金流量預估、「公司治理」機制與效能正、或負面信息、與從無到有、或是從有到無的現金股利政策等等。這一些內部個人或組織部門重要動態，多是對沖基金聚焦操作參考。自從 2015 年 12 月 Face book 創辦人祖柏克，成立了祖柏克基金會後，祖柏克決定將 99% 的持股，交付給他所屬的基金會管理；將 Face book 所發放的股息或是售得的資金，運用在全球公益活動上。2016 年起該基金會為執行慈善活動，開始在股市中減持股票；因為它是以持續減持的進度進行，因此受到對沖基金注意。2017 年 9 月 Fed 宣告，將要從年底收縮資產負債表，緊縮與回收 2009 年 3 月之後的 QE 銀根。可能是因為這樣，資金寬鬆大環境即將由鬆變緊，因此 Face book 這個基金會公開對外表示，未來 18 個月、也就是從 2017 年 9 月到 2018 年底，將要售出約 7,000 萬股的 Face book 股票。這些上市公司負責人的股價行為信息，使得專業投資機構敏感。而最終會引發 Face book 股價的最大利空殺傷力，極有可能是在過去 7 月中財報周中；祖柏克預估該公司未來，2018 年第三、與第四季營收成長率將由 40% 以上、下降為 30% 左右；原因是因為廣告收入 (Revenue) 成長率降低。就是以上這些一連串信息，尤其是未來本業現金流量減少影響，使對沖基金對 Face book 持股信心喪失。

貳、網路社群產業的未來經營風險在於穩私管理！

(圖二：Face book 股價突然大跌，AFP)

這也驗證過去本文在 2017 年 11 月，到 2018 年 3 月間主筆文所提，從 2000 年來的科技股價泡沫，大多是因為產業營運模式、公司治理與系統性風險釀災。當然也可以財報解讀中見到，Face book 在既有市場中經營範圍需要適度擴張，尤其對於亞洲中國大陸與歐洲等這兩大經濟體。其實在此同時 Face book 的經營團隊，也已計畫要到中國浙江省設立子公司，針對全中國的廣告市場建立「創業加速器」的商業模式；這個就是祖柏克說的資本出計畫。此外在營收獲利面上，公司發言人預估 2018 年該公司，來自於廣告營收將有 50 億美元，有具體成長但幅度減緩。全球社群媒體公司多是以廣告收益，或是成為交易平台手續費收入為主。在中國大陸，目前這一塊市場主要競爭者為華為公司、阿里巴巴、騰訊、小米等等。中國廣告市場目前以「騰訊集團」為最大；但整體市場仍然還有發展空間。自 1994 年網路革命不斷蛻變，國際商業管理學術研究，已經與時俱進加入支付通、電商、共享經濟、社群產業營運模式、科技金融等碩士論文與商學期刊研究。美學者 Jame Cox 認為，Face book 是透過用戶自己的資訊，做成以多對多的交換；滿足用戶對他人在工作、或生活好奇的效用。社群公司將這種效用貨幣化，於是這些複合資訊串聯匯集成為龐大友誼效用，而這個社群組織便具備，在生活上被引導消費的商機。網路革命的價值根本，還是建立在個體經濟學消費理論之上；經濟學者馬夏爾 (Marshall) 消費效用理論，仍然活躍在網路世界中、歷久彌新。

但是這樣的個人或組織隱私彙總，透過社群組織產生公開效應；這可能會使帳戶使用者無法迴避隱私，不管使用者願意或不願意。由於擔心引發社會問題，歐盟在 2018 年 5 月已經制訂了「通用資料保護規則」(GDPR，General Data Protection Regulation)，保護像類似 Face book 等社群使用者的個人身份、生物特徵、線上遊戲的定位等。社群企業多需要由用戶選擇自己管理；否則可能被處罰近 2,000 萬歐元、或是該公司全球營業額的 4%。過去網路社群瘋狂一時，但學者認為由於用戶未來將也會老年化；而年輕世代用戶有喜新厭舊天性，這將會使既有社群價值，呈現邊際增加率遞減趨勢；也就是這一類用戶，總量成長會減緩。再加上穩私權規定，未來 Google 與 Face book 這些社交社群，經營獲利將會趨於平常。

從財務立場與角度去看，再拆解對科技股價的影響因素，其實產業本身與企業個體的非系統性因素，才是影響公司價值核心因素。因為美國金融業 Finance 金融籌資工具相當多元化，而且多數科技公司多有私募基金、或是投資銀行支持；因此在面對金融風險之際，大多可以避險方式化解掉。但產業內的版圖競爭，與本身競爭力強化是無法迴避的；SWOT 強者就是龍頭、不行就會被併購。

叁、網路革命下的意外企業經營風險在於：資訊安全管理！

(圖三：台積電股價日 K 線圖，鉅亨網)

在正常環境中，數位與網路革命下的產品的確是虎虎生風；但是這也跟人類本身根本價值一樣。它們的最大要害卻多是，寄託在最會被忽略的基礎上。人類在科技上如何再如何的偉大成就，多是建立在最基本的條件上；就是地球要有氧氣、水與陽光。人本身自己要有健康身體，不然身邊所有財富、多會變成用不掉的遺產。科技產品也一樣，只要沒有電力、機器戰警會變成一堆廢鐵。拔掉插頭與網路、什麼先進科技多自動繳械。高科技股價因為本身產業特性，除需要面對社群網站隱私條款外，還要留意駭客攻擊。依據資訊安全專業定義，電腦受到駭客攻擊路徑有：一、使用者進入了傳統上惡意網站：因為要搜尋新的知識、或是追蹤相關信息；因此點閱原本來就是惡意的網站，使得電腦使用者受到感染。使用者點閱常態性出現惡意程式廣告中，這些程式多標榜有其特殊用途，有的設置免費下載機能；使用者由於迫切要搜尋某些資訊，因此下載而使電腦瀏覽器受到惡意程式的綁架；這會增加記憶體與硬碟空間負擔，未來網頁瀏覽與個人資料，多有使用不便與流失的風險。二、近幾年興起的「勒索軟體」，一旦受到感染則電腦的文件等資料夾，會受到上鎖的加密處理，如果不在期限之內支付贖金，則無法恢復電腦系統與重要檔案。三、電腦病毒感染；2018 年 8 月 3 日周五傍晚，全球最大半導體廠商，台灣台積電的機台設備因為，主要控制、指揮機台運作的電腦系統，受到 2017 年盛行的「想哭」(Wannacry) 惡意程式軟體病毒感染。這事件造成 8 吋、12 吋、14 吋等晶圓片製造，該公司的南科與竹科廠區的機台停止運轉。依據台積電公司在 8 月 5 日公告的信息，該公司是因為安裝新的機台之前；執行這項工作，委託廠商與負責的台積電員工，沒有經過標準作業程序 (SOP)，對新機台的運作系統進行掃毒。因此接上新機台的設備後，病毒經由 Window 系統侵入植入，繼而透過內部網路迅速擴大侵入範圍。科技界認為，台積電的半導體設備是透過日本「天車」系統運送；而這種「想哭」的病毒是透過，Window 7 介面的 455 端口，在尚未關閉前竄入主控電腦的程式系統中。

根據台積電初步估計，這件防毒疏忽將損失 78 億元營收，這是第三季營收的 3%；2018 年第三季毛利率將因此事件減損 1%。但是這多可以在第四季彌補回來，因此年營收與獲利將維持原有財務預測水準。由股價受事件影響發展檢視，台積電股價波段跌幅，是在除息日 2018 年 6 月 25 日除息 8 元 / 股之後，由 218 元 / 股步入短期貼息走勢。股價到 6 月 28 日的 212 元 / 股底部；此後步入反彈填息行情之路，一直到 2018 年 8 月 3 日。發生病毒感染事件當天收盤為 247 元 / 股，8 月 6 日則股價以下跌 3 元 / 股以 244 元 / 股開盤，當天收盤下跌 1.5 元 / 股，收盤價格為 245.5 元 / 股。

肆、結論：凡事按照 SOP 執行才能免於曝曬在網路危機中！

（圖四：電腦病毒危害編碼圖片，AFP）

台積電股本 2,593.04 億新台幣；公司總市值成長，建立在健全與完整公司治理的基礎上。而後則跟著 3C 電子產業、產品與生活數位化、智慧型通訊、及網路與數位結合、AI 人工智慧附加等一波接一波的革命中，以優秀人力素質與嚴格品質管理，在全球半導體產業劇烈競爭中脫穎而出。在這次病毒事件中突兀了，資訊安全管理重要。這可能任何人多想不到，只要一個該做動作沒做就會這樣。工程師或投資者，千萬別認為有些是平常事；因為大意了可能會造成，窮盡其力才能挽回的生存危機。

(提醒：本文是為財金專業研究分享，非投資建議書；不為任何引用本文為行銷或投資損益背書。)