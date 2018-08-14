【馮冠華專欄】外圍續弱，且看A股能否作港股救世主

8 月 14 日推介：大股東增持利股價，留意香港電訊（6823）及中國銀河證券（6881）

1）港股週一市況總結 ：受土耳其貨幣危機拖累，港股跟隨亞太區其他市場大幅低開 412 點，上午跌幅曾擴大至 544 點，但午後 A 股反彈，恒指跌幅也曾收窄至 281 點，唯最終只收報 27937 點，下跌 431 點。大市成交按日下跌約 1.5% 至 835 億。滬深港通成交金額也下跌約 6% 至 99 億；但流向卻轉為淨流入，金額約 5.7 億。



板塊方面，教育股受新國策擬似將會限制併購活動等而暴跌，更有多隻之前的市場教育股寵兒下跌超過三成。內房則是另一個調查較大的板塊。藍籌股 2 升 47 跌 1 持平。做空方面，佔大市成交再上升至近月的新高 15.8%。牛熊証街貨最新比重為 45:55，重貨區方面，熊証重貨區維持在 28700-28849，牛証重貨區下移至 27500-27599。

簡評：筆者昨天預期的低開高走，可惜的只在 A 股應驗，港股卻未能跟隨；有分析指這與教育股的崩盤有關。因以教育股按倉炒作的投資者，在股價大瀉下被追孖展，唯有沽售其他股票套現，當然這推測又是無從考證。教育股是其中一個熱門新上市板塊，如今在多隻股份上巿後又來個政策改變，雖說新國策出發點是正確，但必會令投資者對中國企業的國策風險更擔心，或許這才是重點。



筆者看過板塊的新國策指引，也參考了多間大行的結論指對已上市的公司影響應不大，實情是灰色地帶頗多，指引也未必落實；但在外圍環境混亂、板塊累積一定的升幅及估值並不便宜下，即使是錯殺，相信調整也不會一步到位，先宜觀望為上策。睿見教育（6068）是唯一有大股東在昨天增持的教育股 （見點 3），且金額不多，看來也難穩民心。



昨天大瀉下成交減少、北水轉流入、做空比率創兩年新高、A 股疑似回勇、舜宇（2382）業績失望，MSCI 也公布如預期般提高 A 股比重，再加上萬眾期待的週三騰訊業績，波動應會持續。推特狂人當然難以預測，可憐的牧師被軟禁下還被利用，莫非所做的一切，包括貿易戰都是為推高美滙下賣美債而來？

2）美股市況總結：土耳其貨幣里拉繼週五急挫後，週一再反䨱低收約 10%，影響美股三大指數先高後低。道指錄四連跌，收跌 125 點或 0.5%。標指和納指則分別下跌 0.4% 及 0.25%。紐約期油跌 0.6%。十年期國債債息最新為 2.877%。港股 ADR 下跌 40 點，相當於恆指 27896 點水平。

3）個股訊息（資料來源－信報、蘋果日報）：

聯交所權益披露顯示，李澤楷旗下盈拓上周增持香港電訊（6823）。資料顯示，盈拓於本月 7 日，以每股 10.3 元代價，場內買入 712.9 萬股香港電訊。並於 8 日再以 10.2 元代價，場內買入 684.9 萬股，兩日合共使用 1.43 億元。持股由 2.79% 升至 2.97%

中國銀河證券（6881） - 公布控股股東銀河金控於 8 月 13 日購入該公司 331.1 萬股 H 股。銀河金控擬在未來 12 個月內，繼續通過「港股通」增持銀河證券 H 股，累計增持比例不超過已發行股份總數的 3%，並承諾在增持實施期間及法定期限內，不減持所持有的股份。

睿見教育 - 公布行政總裁、執行董事及控股股東李素文於昨天在市場上購入該公司合共 50 萬股普通股，每股平均購買價約 4.97 元，合共斥資 248.5 萬元。

金山軟件 (3888) - 盈警，預計本年度下半年之經營業績將繼續面臨壓力，且或會於截至今年 9 月底止 3 個月，甚至於全年錄得虧損。

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