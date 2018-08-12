華爾街頻頻警告「黑歷史」 這個8月很危險

不止一家華爾街機構警告，從過往經歷看，一年之中，每到 8 月金融市場通常沒什麼好表現。面對新的地緣政治風險，他們提到的這些「黑歷史」更有可能讓市場在今年 8 月不得安寧。

紐約梅隆銀行首席外匯策略師 Simon Derrick 新近報告指出，1970 年以來，歷年 8 月都是一年中相對更危險的一個月。在這將近五十年裡道指累計跌幅最大的 50 個月之中，有七個月都是 8 月，這 50 個月平均跌幅達到 8.9%。

去年 8 月道指並未下跌，略有上漲，但已經是去年道指表現第二差的一個月。1970 年以來，道指跌幅最大的 8 月出現在 1998 年，當時是俄羅斯銀行業危機期間，道指一個月跌去 15%。



本周一華爾街見聞 WEEX 文章也提到，近來多位分析師撰文警告，8 月對美股而言通常並不「友好」，美股投資者需提高警惕，當心波動性突然飆升。

Bespoke 創始人 Paul Hickey 援引數據稱，1983 年以來，標普 500 指數在 8 月普遍表現疲軟，「股市通常在 8 月的前十天緩步、穩定下跌，之後才趨於穩定，」若處於牛市周期中，標普 500 指數在 8 月的表現反而更為糟糕。

金融部落格 The Daily Reckoning 知名專欄作家 Brian Maher 指出，市場應當注意 8 月對美股的「詛咒」，「因為歷史是殘酷的……」

據 Maher 統計，過去 20 年和 50 年間，道指 8 月的平均回報率都是負值，只有在 100 年這一期間內平均回報才轉為正值，9 月則是在過去 20 年、50 年和 100 年間均為負回報。

Maher 還發現，與標普 500 和道指的「撲街」相比，過去 45 年間，納指在每年 8 月的表現略勝一籌，月漲幅均值約 0.1%。即便如此，8 月仍然是納指在十二個月中表現第二差的月份，表現最差的當屬 9 月。

除了歷來表現不佳，今年市場還面臨接踵而來的地緣政治風險。

AUM Voya Asset Management 資產配置主管 Barbara Reinhard 上月底表示，今年夏季將有很多地緣政治相關事件影響市場，8 月尤其值得投資者謹慎行事，因休假旺季，市場交投清淡。

彭博報導指出，貿易戰、英國退歐、最近加拿大與沙烏地阿拉伯發生外交爭端、美國擬對俄羅斯施加新制裁，土耳其市場大跌都在對市場施壓。



受美國制裁影響，本月土耳其里拉跌幅驚人，8 月以來累跌超過 10%。本周下調外匯存款準備金率也未能有效挽回跌勢。同樣因為美國的制裁，盧布也在持續深跌。



昨晚土耳其市場血流成河，里拉兌美元一度暴跌 20% 至 6.6，土耳其股指伊斯坦堡 100 盤中跌幅擴大到 8.8%。受其影響，美股全線低開，恐慌指數升至 12.65。歐股大幅重挫歐洲銀行股指數跌幅擴大至 3.7%。

此後歐股收跌逾 1%，盤中道指跌幅接近 300 點、跌超 1%，標普跌超 0.8%，納指跌超 0.7%。基準 10 年期美國公債殖利率刷新 7 月 20 日以來盤中低點至 2.859%。

截至發文，里拉兌美元跌幅收窄到 17% 以內，伊斯坦堡 100 指數收跌 2.31%。雖然土耳其市場大跌有所收窄，但新興市場貨幣後市仍然堪憂。

華爾街見聞昨日文章提到，主流央行都在逐漸推進貨幣緊縮，再加上貿易形勢的不穩定，風險資產的吸引力越來越小。美元走高進一步施壓，新興市場的資金流出仍然看不到頭。Informa Global Markets 新興市場分析師 Christopher Shiells 稱：「前景仍然不明，我不認為整個新興市場能在下半年復甦。」

『新聞來源／華爾街見聞』