百年老店斷臂求生？GE電能轉換部門半價拋售

據彭博社援引知情人士披露，啟動了全面重組計劃的「百年老船」通用電氣（GE）正在諮詢瑞信銀行，最早 9 月開始出售旗下的電能轉換部門，預售價為 15 億美元，僅為 2011 年購買時的一半。

通用電氣在 2011 年 3 月宣布，旗下能源業務將以 32 億美元，收購法國電氣化及自動化設備製造商 Converteam 的 90% 股份，增強在節能設備製造領域的實力。

當時 GE 表示，計劃在 2 到 5 年內收購 Converteam 餘下股份，剩餘股份價值不會超過 4.8 億美元。收購後，通用電氣得以提升油氣、可再生能源和礦業等多個領域的市場地位，並獲得中國、巴西和中東等新興市場的更多商機。

知情人士稱，卡特彼勒、法國施耐德電氣（Schneider）、瑞士電力與自動化技術領軍企業 ABB 集團，以及私募股權都展露了購買興趣。不過無法確保一定會有買家，GE 也可能選擇繼續持有。

新 CEO John Flannery 在去年 8 月上任後，一反此前傳奇 CEO 伊梅爾特（Jeffrey Immelt）大買特買的立場，反而開始嚴格執行 GE 的瘦身計劃。去年 10 月他向股東們承諾，將出售價值 200 億美元的資產，7 月底公布的第二季財報證實，GE 基本完成了這個目標。

在伊梅爾特 16 年執掌 GE 的歷程中，他建立了龐大的油田設備部門，開創了數字化業務，拓展了醫療保健業務，買入了 Converteam 等電力資產，但基本都成為了新任 CEO Flannery 剝離或縮減規模的目標，目的是減少非核心業務，並解決現金流難題。

今年第二季以來，GE「賣賣賣」的步伐明顯加快：

4 月 2 日，將醫療技術部門出售給私募股權公司 Veritas Capital，獲得 10 億美元現金；

5 月 21 日，運輸業務以 111 億美元出售給火車製造商美國西屋制動公司（Wabtec），首付款為 29 億美元現金；

6 月 25 日，分布式電力業務以 32.5 億美元出售給私募股權公司 Advent；

6 月 26 日，宣布將剝離醫療保健業務，使旗下的醫療保健子公司 GE Healthcare 成為獨立公司；計劃撤出對美國油服公司貝克休斯的投資，將在未來 2-3 年完全退出股權；

7 月 20 日，財報電話會宣布，工業解決方案完成了以 26 億美元出售給 ABB 集團的交割。

通用電氣表示，已基本完成了 200 億美元的資產出售計劃，未來重點業務是航空、電力和可再生能源，這是三個高度互補的領域，也有未來的增長空間。最新的資產剝離舉措，預計在 2020 年之前縮減 250 億美元的凈負債，也能減少公司對商業票據等短期融資的依賴。

計劃出售電能轉換部門，恰好實踐了 GE 管理層在 7 月發布第二季財報時的下半年業務轉型承諾。

GE 第二季利潤年增率下降 28%，電力業務的低迷抵消了航空和醫療保健業務的增長。電力部門訂單額為 74 億美元，年增率下跌 26%；獲得收入下跌 19%，利潤更是暴跌 58%。公司表示，電力部門仍是值得保護的資產，下半年首要工作重點是修復該部門的問題。

GE 另一個關注點是金融分支 GE Capital，第二季擁有資產 1360 億美元，但虧損 2.06 億美元，較去年同期的虧損額擴大了 20%。CEO Flannery 表示，計劃到 2019 年底削減 GE 資本部門 250 億美元的資產，今年的業績目標是止住虧損，重回盈虧平衡位。

由此可見，今年餘下時間，應該還會有更多 GE 調整電力和金融分支的消息傳出。通用電氣周五收跌 1.39%，收報 12.77 美元，接近 6 月 21 日所創 12.76 美元的 52 周新低，也接近 2009 年中旬以來最低，計劃出售資產的消息對股價影響不大。

GE 今年以來股價累跌 27%，2017 年曾深跌 45%，從去年初至今市值蒸發了 1670 億美元。6 月 26 日，通用電氣被道指剔除，而它曾是 1896 年道瓊斯指數創立時的成分股之一。