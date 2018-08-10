【倫元投顧】無量無主流

◆盤勢分析

美股周四晚係殺尾盤收低，今日亞股普遍下跌，台股則因金融股轉強支撐指數，表現相對抗跌。

從盤面來看，大盤呈現「無量無主流」狀態，原本 Q2 強勢的漲價族群皆轉弱，且 MOSFET 族繼被動元件、矽晶圓之後開始補跌，「抗跌股補跌」是市場人氣轉淡的徵兆，換句話說，台股目前最大的問題在信心不足，除非被動元件族群止跌，否則市場人氣將很難重新凝聚。

美中貿易大戰是干擾下半年多頭趨勢的重要關鍵，川普為了期中選舉到處放火，統合來說，目前可謂是「第 3 次世界大戰」-- 由美國民粹主義抬頭而發起的貿易戰，除非美國縮手，否則全球經濟將壟罩在「下行」陰影中。

結構面分析，目前因大主力操作的族群面臨籌碼修正階段，短期維繫人氣的唯一方法是，只能利用低價、低位階股的輪動來製造買力，但此種方式只能是過渡期，大內資的回歸才能推動大波段行情；也就是說，新的「階段主流」必須整合出來，否則台股的弱勢無法扭轉。

就線論線，加權指數雖然仍處在月、季線之上的兩線多頭架構，但是因為中小型市場股的殺盤情況尚未減輕，倘若此狀況不改善，則台股跌破月線支撐的可能性極高；不過，從基本面角度分析，被動元件已嚴重超跌，下週可望有超跌買點浮現，是下週主要鎖定方向。

楊天迪 分析師

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