【華冠投顧】下周提防震盪回 高出才有錢低進

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、6182 合晶、8039 台虹、2474 可成

＜大盤分析＞

美股小漲小跌但因盤後期貨電子盤走弱加上美元指數創高導致亞股普遍大跌，台股同受衝擊出現量縮回檔走勢，大盤雖相對亞股抗跌但仍 - 44 點失守「萬一」關卡退守月線，OTC 指數則繼續被漲價族群拖累 - 0.61% 失守年線。

昨日提到「大盤仍為多方控盤格局，短線即使遇到利空，持續上揚的月線也可望提供強勁支撐，盤面要留意的風險則是 OTC 指數與大盤不同調」，今日走勢恰恰便是如此。現階段從外資期貨多單水位偏高的情況研判，下週三 (8/15) 台指期結算日前仍有撐盤動機，不過須提防二項變數「美元指數創高及內資族群 (被動元件、矽晶圓、MOSFET…) 繼續弱」導致大盤震盪拉回。

原訂的「以大盤月線為多方防守點」之策略也須遵守，一旦多方失守，除了轉弱股要果斷出場，強勢股基於風險考量也可適度獲利調節，「高出」才有錢「低進」。

＜被動元件族群＞

昨日提醒被動元件族群在龍頭《2327 國巨》止穩前不要亂摸底，國巨法說的預期利多吸引了一堆想藉利多搭轎的搶帽客，愈跌融資愈多，變成一層套一層的惡性循環，最後只能進行以跌止跌的殘酷走法。

繼昨日爆出今年最大量下跌之後，今日《2327 國巨》再創新大量破底，終場幾近跌停，《2492 華新科》同樣幾近跌停破底，《3026 禾伸堂》近日利多消息沒那麼多，僅小跌沒破底。所謂「融資不退、空頭不止」，《2327 國巨》止跌的關鍵還是看融資是否劇降，在龍頭止穩之前，被動元件族群暫勿摸底。

＜矽晶圓族群＞

矽晶圓族群的籌碼問題不像被動元件族群那麼嚴重，但現階段還能守住箱型整理架構的僅剩《6182 合晶》與《3016 嘉晶》，後市先看最強的《6182 合晶》與《3016 嘉晶》能否重上月線（以還原權息為準），如果連最強的都站不上，那也暫別亂搶短。

＜蘋概族群＞

目前盤面最穩健的族群，除金融和原物料外，就是蘋概族群，7/13 開始介紹的蘋概股：機殼《2474 可成》、電池《6121 新普》、軟板《4958 臻鼎 - KY》、封裝《6147 頎邦》、設備廠《2360 致茂》，7/27 介紹的軟板《6269 台郡》，8/3 介紹的軟性銅箔基板《8039 台虹》，8/6 介紹的利空出盡股《3374 精材》，操作上維持「短線過熱時出場或減碼，量縮回測支撐時買回作法」，但若大盤失守月線，基於風險考量則不論強弱皆作減碼，避免系統風險。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。