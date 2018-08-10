歐股盤前─貿易戰加劇、美將對俄祭制裁 歐洲Stoxx 50期指跌0.60%

貿易戰加劇、美國將對俄羅斯祭出新制裁，令市場感到不安；今 (10) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度下跌 0.60%。

台北時間週五下午 2 點 20 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.60%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.31%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.42%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.55%。

歐洲產業消息方面，生技公司 Novozymes、再生能源公司 Innogy，週五都將公布財報。

美中貿易戰持續延燒，中國週三宣布，自北京時間 8 月 23 日中午 12 點 01 分起，對價值 160 億美元的美國進口商品，加徵 25% 關稅。

《中國日報》週四於評論中寫道，若美國不改變其「流氓心態」，美中貿易衝突，將由當前的混戰狀態，進一步升級。

另一方面，美國以俄羅斯違反國際法，於英國使用神經毒劑，暗殺前間諜未遂為由，對其祭出新一輪制裁，預計 8 月 22 日生效。

上述消息使俄羅斯盧布兌美元大跌，週四重貶至近 2 年新低。

昨日道瓊工業指數收跌 74.52 點 (0.29%)，至 25509.23 點；標普 500 指數收跌 4.12 點 (0.14%)，至 2853.58 點；那斯達克指數收漲 3.46 點 (0.04%)，至 7891.78 點。