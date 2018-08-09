籲美國改變「流氓心態」 陸媒：否則貿易戰將再升級

美中貿易戰持續延燒！中國昨晚宣布，自北京時間 8 月 23 日中午 12 點 01 分起，對價值 160 億美元的美國進口商品，加徵 25% 關稅；陸媒評論今 (9) 日示警，若美國不改變其「流氓心態」，貿易戰將再升級。

上週五，中國揚言，將對原產於美國、5207 個稅目，價值約 600 億美元商品，依 4 種稅率 (25%、20%、10%、5%)，加徵關稅。

週二，美國公布價值 160 億美元的中國進口商品加徵關稅清單，稅率為 25%，8 月 23 日起生效。

中國不甘示弱，週三晚間，商務部、財政部 (刊出國務院關稅稅則委員會辦公室公告) 皆透過新聞稿宣布，對價值 160 億美元的美國進口商品，加徵 25% 關稅，自北京時間 8 月 23 日中午 12 點 01 分起實施，與美國同步。

新聞稿附件清單顯示，這 160 億美元美國進口商品，共有 333 個稅目，汽油、柴油、汽車、自行車、醫療儀器、金屬碎料等商品，都包括在內。

根據路透社報導，《中國日報》週四於評論中寫道，若美國不改變其「流氓心態」，美中貿易衝突，將由當前的混戰狀態，進一步升級。

該評論強調，中國已盡一切努力，避免貿易戰，但面對美國需索無度貿易保護需求，中國別無選擇，只能反擊。

在此之前，美國已從 7 月 6 日開始，對價值 340 億美元的中國進口商品，加徵關稅。

除上述 500 億美元中國商品外，美國政府還計畫「加碼」，額外對 2000 億美元中國商品加徵關稅，且稅率可能由原定的 10%，提高至 25%。