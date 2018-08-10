〈財報〉金主爸爸豪氣！WeWork財報虧損不怕 軟銀注資10億美元

週四 (9 日) 共享辦公室企業 WeWork 最新財報顯示，由於業務規模持續快速增長，促進營收加倍，但也累積不少虧損，目前已從軟銀 (9984-JP) 再次募得 10 億美元的資金。

由於 WeWork 並未上市，但該公司仍會向媒體與債券投資人發布財報數據。週四 (9 日) 最新財報出爐，隨著業務規模增速，今年上半年營收翻近一倍，達 7.638 億美元，第二季達 4.216 億美元。

WeWork 自 2017 年以來每季營收。備註：數據可能因美元尾數或四捨五入造成差異 。(翻攝自：Recode)

然而，由於加速設點辦公室，投入更多資金進行行銷，WeWork 上半年虧損額 7.23 億，比去年同期增加兩倍多，去年全年淨損為 9.33 億美元，預料今年淨損很快會大於這個數字。

WeWork 從 2010 年自紐約成立，為初創公司、電商和職業企業加提供辦公場所，2016 年進軍中國，2018 年在全球 21 個國家 71 個城市擁有 230 個辦公地點。

軟銀週四 (9 日) 再次注資 WeWork10 億美元。(圖：AFP)

這些成長都需要鉅額資金，這次，軟銀以次級可轉換公司債的形式投資 WeWork，軟銀盛讚：WeWork 是全球市值最高的新創企業之一，市值近 200 億美元。

WeWork 財務主管 Artie Minson 提到：「沒有其他投資者比軟銀更親近我們，這是我們能夠得到機會型融資。」

2016 年從中國投資者募得第一輪融資 6.9 億美元，2017 年 8 月軟銀軟銀集團及軟銀願景基金就曾向 Wework 投資 44 億美元，其中投資 30 億美元用於購買 WeWork 的未上市股票。

受到 WeWork 週四 (9 日) 的最新財報激勵，債券投資者有了積極的回應。根據 MarketAxess 數據，WeWork 2025 年到期票面利率 7.75% 債券已從 99 美分上漲至 100.75 美分。

WeWork 投資者多關心營收增長，收入大多來自租用辦公事的會員租金，近年其他業務營收占比越來越高，包括提供專業技術、軟體服務，以及程式新手訓練營等。

此外，WeWork 投入的成本也越逐年增加，Minson 提到，因為比以前更快地速度設點和增加辦公桌數，今年淨虧損會很快地超過去年的 9.33 億美元。但往往營業超過一年的辦公室，入住率會提高增加獲利

另一個關注議題是，WeWork 的每位會員收入「略為下降」，Minson 表示，會員收入下降的原因在於 WeWork 轉向低價城市設點。

WeWork 傾向新的盈利計算標準，該公司稱為「社群調整後 Ebitda」，用來衡量盈利的更好的指標，移除了建築營運成本，包括公共設施、技術費用和維持入住率的人事費用。上半年獲利翻了一倍多達 2.02 億美元。

看準與企業擴張速度快，能提供更多會員，WeWork 目前積極地投資企業銷售團隊。星巴克 (SBUX-US)、通用汽車 (GM-US) 和摩根大通 (JPM-US) 等企業現在有 26.8 萬名會員，佔 WeWork 總會員 25%。

WeWork 目前設法降低成本，2017 年下降 22% 後，2018 年每個辦公桌的淨建築成本將會下降至 20% 達 4500 美元，期望帶動減少未來淨損的額度。