美將對俄祭制裁 盧布兌美元重貶至2年新低

美國日前宣布，俄羅斯於英國使用神經毒劑，暗殺前間諜未遂，因此將於 8 月底前，對俄國祭出新制裁；該消息使俄羅斯盧布兌美元大跌，今 (9) 日重貶至近 2 年新低。

週四盧布一度跌至 66.70 兌 1 美元，創 2016 年 8 月以來最低；美東時間上午 5 點 45 分，盧布回升至 65.87。

7 月底迄今，美元兌盧布上漲約 5.8%；2018 年初迄今，累計上漲約 14.6%。

台北時間週四晚間 8 點 46 分，CNBC 數據顯示，美元兌盧布上漲 0.6%，至 65.96。

美元兌盧布上漲 0.6%。(圖：翻攝自 CNBC)

根據路透社報導，Rosbank 的分析師於報告中表示，面對美國的制裁威脅，俄羅斯當局對盧布拋售潮，並無太多反應，令市場擔憂情緒隨之攀升。

美國國務院昨日表示，俄羅斯在今年 3 月，於英國使用神經毒劑，暗殺前雙面間諜、現為英國公民的 Sergei Skripal 及其女兒 Yulia Skripal。

國務院發言人 Heather Nauert 透過聲明指出，美國判定普丁政府違反國際法，使用生化武器，對付英國公民。

Nauert 說，美國對俄羅斯祭出的新制裁，將於 15 天通知期後生效。

俄國否認犯下這起暗殺事件，俄國駐美大使館週四發布聲明反駁，並無證據支持華盛頓的調查結果。