橙的智慧財產權訴訟獲勝訴 雲端TPMS系統下半年上線

翔鑫和鑫發兩家公司 7 名人員涉及侵犯胎壓偵測器 (TPMS) 大廠橙的電子 (4554-TW) 的 TPMS 產品智慧財產權訴訟，橙的獲台中地方法院一審勝訴判決；而展望營運後市，橙的正與日本大廠合作將 TPMS 系統結合雲端大數據，預計下半年上線，增添成長動能。

橙的說明，翔鑫和鑫發是 7 名橙的前任研發和業務的離職員工成立，並於離職時持有屬於橙的的電腦和電磁記錄、抄襲橙的 TPMS 產品操作手冊，嚴重侵犯公司智慧財產權。

台中地方法院檢察署於 2014 年 10 月底以洩漏工商秘密、無故取得他人電磁記錄及違反著作權法等罪，並依刑事訴訟法第 251 條第 1 項向相關人等提起公訴，在 5 月 29 日中獲得台中地方法院一審判決勝訴。

橙的專注在 TPMS 產品研發製造及銷售，掌握 TPMS 三大核心技術，RF 無線技術、高低溫汽車電子設計以及電源管理，並擁有和品牌車廠共同研發設計的優勢，光是去年研發費用占營收比重就達 14.3%。

目前橙的除了擁有 AM 市場客戶包括 SMP、DORMAN、長安福特、車美仕等，也順利切入品牌車廠包括中華汽車、東南汽車、奇瑞汽車、眾泰汽車、漢騰汽車等原廠 TPMS 代工市場。

橙的今年前 4 月合併營收 1.58 億元，年減 4.9%，比起去年單月大多年減約 20% 的狀況已逐漸好轉，展望未來，橙的看好 TPMS 未來將持續擴大市占率，已針對不同車廠的系統需求調整成客製化 TPMS 產品，加上整合車載系統、提升 TPMS 的附加價值率，已成功打進中國最大客車廠宇通客車原廠 OEM 和 OES 供應商。

另一方面，近期橙的電子 (透過 Orange Japan) 與日本米其林輪胎、日本軟銀三方合作最新 TPMS 系統結合雲端大數據，由橙的提供完整 TPMS 系統從產品到售後服務完整的解決方案，預計下半年上線，增添成長動能。