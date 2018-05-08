匯損衝擊 橙的首季每股淨損0.11元

橙的電子 (4554) 公布季報，第一季合併營收為 1.16 億元，受到新台幣匯率升值因素影響，稅後淨損為 188 萬元，每股稅後虧損 0.11 元。此外，橙的自結 4 月合併營收為 4132 萬元，年成長 8.41%，月減 7%。橙的 2018 年首季來自 AM 及 OEM 客戶的營收比重分別為 77.03% 及 22.97%，其中，歐美地區 AM 市場的客戶有明顯較去年同期成長 18.76%，推升公司整體毛利率自去年同期的 30.58% 回升至 34.60% 的水準，惟受到新台幣匯率升值因素，以及公司積極擴大中國、台灣等地區 OEM 品牌客戶的布局，初期推銷、人力費用增加等皆是影響整體營運表現的原因。



橙的累計前 4 月合併營收達 1.58 億元，較去年同期微減 4.9%。



展望 2018 年第二季，橙的表示，採取優化產品銷售結構、進行新世代 TPMS 產品研發以提升產品平均單價，以及擴大尋求切入更多品牌車廠 OEM 及 OES 供應鏈的機會等三箭齊發營運策略，可望挹注未來整體營運表現升溫。另一方面，第二季起即將進入歐洲雪胎出貨旺季，由於產品毛利率優於整體平均，橙的可望隨著新車及保有車輛加裝 TPMS 的滲透率持續提升，帶動主要客戶的備貨力道增加，有助於整體毛利率及獲利。

