下半年美升息利多+金金併題材 法人點名3金融股受惠

15 家上市金控前 7 月獲利已全數出爐，總計達 2381 億元，年成長近 3 成，表現亮眼；展望下半年，法人表示，在獲利穩健下，搭配美國升息以及金金併等題材，中信金、兆豐金和玉山金等將可望成為最大受惠者。

根據各金控公布的財報資料顯示，前 7 月累計每股純益 (EPS) 有 7 家金控都超過 1 元，其中富邦金率先突破 4 元，達 4.02 元居冠，而國泰金達 3.61 元，另中信金、兆豐金、玉山金、新光金等累計 EPS 都賺逾 1 元。

展望下半年，元大投顧分析師施姵帆表示，金融股仍有美國升息的題材，可望帶動利差擴大，根據統計，目前銀行外幣放款占總放款比率平均約 15%，而兆豐金和中信金外幣放款比率均高於同業，可望為美國聯準會升息的受惠者。

目前美國公布的經濟數據表現佳，市場預期 9 月份美國再度升息機率高，不過，有銀行高層認為，美國的短天期利率上揚，讓聯準會有多一點工具去調整，因此預估下半年升息最多 1 次。

除了升息題材外，金管會主委顧立雄積極推動金融整併，並列出非合意併購案件的條件，除了應符合原業法所規定的轉投資條件，還必須同時符合四項條件，包括資本充實、經營能力佳、有國際布局發展能力、企業社會責任良好等。

其中，外資就點名玉山金可能是潛在買方，法人表示，金金併的好處在於提高競爭力以及擴大規模，在金管會積極推動下，金融併購題材也為市場添增不少想像空間，建議投資人可多加留意。