歐股盤中─銀行、基本資源類股疲軟 泛歐 Stoxx 600跌0.83%

銀行、基本資源類股表現疲軟，今 (10) 日歐股早盤，主要指數走跌，泛歐 Stoxx 600 指數一度下跌 0.83%。

台北時間週五下午 5 點 54 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.83%，德國 DAX 指數下跌 1.57%，法國 CAC 40 指數下跌 1.12%，英國 FTSE 指數下跌 0.63%。

週五早盤，泛歐 Stoxx 600 指數走跌，銀行、基本資源類股跌幅最大。

個股方面，生技公司 Novozymes 第 2 季財報表現不如預期，股價下跌 5%。

受機師罷工影響，瑞安航空 (Ryanair) 被迫取消部分航班，股價下跌約 0.6%。

今日匯市動盪，土耳其里拉兌美元重貶逾 13%，歐元亦走貶。

美中貿易戰持續延燒，中國週三宣布，自北京時間 8 月 23 日中午 12 點 01 分起，對價值 160 億美元的美國進口商品，加徵 25% 關稅。

《中國日報》週四於評論中寫道，若美國不改變其「流氓心態」，美中貿易衝突，將由當前的混戰狀態，進一步升級。

另一方面，美國以俄羅斯違反國際法，於英國使用神經毒劑，暗殺前間諜未遂為由，對其祭出新一輪制裁，預計 8 月 22 日生效。

上述消息使俄羅斯盧布兌美元大跌，週四重貶至近 2 年新低。