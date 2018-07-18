投行看DRAM：價格將在2019年上旬進行「小幅修正」

晶片股大多分析師看好記憶體晶片的表現，南亞科總經理李培瑛週二 (17 日) 一指出，DRAM 產業的中長期大環境看法樂觀；但投行海納集團 (Susquehanna Financial Group) 卻對 DRAM 整體產業提出不同觀點，該行認為，在 Server DRAM 需求連續兩年穩定成長後，估計明年上半年可能會暫緩，進而影響 DRAM 價格。

《巴倫周刊》報導，海納集團分析師 Mehdi Hosseini 表示，在分析最新 DRAM 位元出貨量數據後，他將修改之前對 DRAM 樂觀的看法，Hosseini 認為，由於 DRAM 供應持續攀升，明年上半年 DRAM 價格可能會出現「小幅修正」。

Hosseini 指出：「在 Server DRAM 需求連續兩年穩定成長後，市場可能會出現一些消化期，因此我們下調 DRAM 的需求。」



Hosseini 估計，今年 DRAM 的供應量將增加 20% 至 22%，但 DRAM 的位元需求量增長將跟不上供應增長，尤其以 2019 年上半年來看，他認為在 2019 年下旬至 2020 年之間，供需會變得較平衡。

南亞科股價日線走勢

但另一方面，由於南亞科佔整體 DRAM 位元銷售佔比不高，市場也有另一派分析師認為，即使南亞科晶圓位元產能大量開出，也不致影響市場太多。

如 Cowen&Co 的分析師 Karl Ackerman 在一份最新的研究報告指出，估計南亞科全年位元銷售年增率將高達 48%，大幅高於業內今年預估的產量年增 20%。

而雖然這可能將造成 2018 年 DRAM 供過於求的風險，但隨後 Ackerman 也在報告中分析，南亞科使用於 DRAM 晶片的位元出貨佔比，僅佔整體產業位元出貨佔比約 5%。

這代表著，即使南亞科大幅提高位元出貨量，該公司對整體 DRAM 的供應量也不會增加太多，因此 Ackerman 認為，這不會對今年 DRAM 的供需平衡造成重大風險。與南亞科認為今年 DRAM 供需將維持穩定健康的看法一致。