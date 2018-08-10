前特斯拉高管Doug Field重返蘋果陣營 加入蘋果造車計畫

曾經在特斯拉 (TSLA-US) 擔任工程師副總的 Doug Field 已重回蘋果 (AAPL-US) 陣營。有消息指出，Doug Field 已經加入蘋果秘密造車計畫 Project Titan，該團隊致力於研究發展自動駕駛汽車技術。

在幾年前被特斯拉從蘋果挖走後，Doug Field 在特斯拉工作了近五年，去年負責製造並增加 Model 3 的產量。如今，他將與蘋果的高層 Bob Mansfield 密切合作，一起管理自動駕駛的專案。

多年來，蘋果和特斯拉一直在爭奪汽車人才。馬斯克就曾將蘋果的汽車專案視為「特斯拉墓地」。

Doug Field 在運輸技術業務方面擁有豐富的知識，在 2008 年加入蘋果之前曾擔任 Segway 的技術長。在此之前，也曾擔任福特汽車的車輛開發工程師和團隊負責人，隨後更領導原型設計和技術研發部門。

蘋果發言人證實了此次的聘用。蘋果此舉可能意味著蘋果自動駕駛的造車計畫將加速發展。蘋果公司開發全自動駕駛汽車上在科技界是一個公開的秘密。從 2014 年開始，有關「Apple Car」的報導開始激增，有消息稱蘋果將打造一台全新的自動駕駛汽車。

此次 Doug Field 的回歸讓大家感受到蘋果對於 Project Titan 的野心仍在。然而，除了僱用之外，幾乎沒有證據表明蘋果確實在發展汽車計畫。但有美國科技媒體認為，Doug Field 加入汽車專案計畫是很有可能的，因為他在特斯拉主要就是負責汽車研發。