【馮冠華專欄】風險胃納提升 留意科技及新經濟股

8 月 10 日推介：中移動（941）、小米（1810）

1）昨天市況總結：A 股週四又突如其來爆升，相關新聞包括 7 月 CPI 高於預期、證監會表態將推動重組及併購，以及國家將成立科技領導小組。受 A 股帶動，港股也無視貿易戰升温，低開高走，盤中曾大升 369 點，尾市有獲利回吐下最終恆指收報 28607 點，升 248 點。大市成交按日下跌約 2% 至 911 億。滬深港通成交金額卻上升約 36% 至 116 億；流向又轉為淨流入，金額約 14 億。當中，包括騰訊（700）錄約 1.1 億淨流入，平保（2318）、工行（1398）及建行（939）則分別約有 4.1 億、3.2 億及 2.1 億的淨流入。



板塊方面，油價急跌，航空股表現最突出。內房又重拾升勢，通訊設備和軟件股有追捧，物管和教育、中資證券商、內險和內銀也不俗。小米（1810）在多間券商建議買入下大漲 5.5%，騰訊升勢也持續。相反，部分績後走強的籃籌有回吐；石油、油服、本地地產及電力股則有沽壓。藍籌股 31 升 15 跌 4 持平。做空方面，佔大市成交又回升至 13.8%，屬偏高水平。牛熊証街貨最新比重為 46:54，重貨區方面，熊証重貨區上移至 28700-28849，牛証重貨區也上移至 28100-28149。

簡評：昨天 A 股又再次發揮其影響港股的威力，從個別藍籌股的走勢看，輪換明顯而風險胃納也似正在提高。筆者週三曾提及中資證券商股（可視為 A 股能否轉旺的指標），品題的中金（3908）及中信（6030）昨天均能升逾 2%，A 股的反彈或能持續。



騰訊是上週跌市的元兇，北水昨天的轉向或是好兆頭，國家將成立科技領導小組的消息應繼續令調整頗深的國內通訊器材、軟件及科技股重現升勢。金蝶（268）昨天已創 52 週新高；金山（3888）、擎天（1297）、長飛光纖（6869）、中國軟件（354）、中通服（552）甚至中興（763）和小米都是短炒目標。一眾未有盈利的新經濟股，如平安好醫生（1833）等也可關注。鐵塔（788）則不是筆者喜歡的。中移動（941）昨天的業績也不錯，數據收入增長蓋過話音收入的跌幅，看來可走出資費下調的陰霾。



內房股在恆大（3333）有機會派回 16 及 17 年的股息、雅居樂（3383）及富力（2777）的盈喜下（見點 3）繼續造好。恆指上週五連跌，今週卻已四連升，距離起步點還有約二百多點。雖然昨天的升市成交仍未能配合，但若 A 股能承接昨天的氣勢，相信今天恆指有力挑戰熊証重貨區頂部的 28850。

2）美股市況總結：美股三大指數週四個別發展，道指以近全日低位收市，錄二連跌，下挫 74 點或 0.29%。標指下 0.14% 但納指在蘋果和亞馬遜齊齊創新高下，上升 0.04%。紐約期油跌 0.2%。十年期國債債息最新為 2.929%。港股 ADR 下跌 11 點，相當於恆指 28596 點水平。

3）個股訊息（資料來源信報、蘋果日報）：

雅居樂 (3383）- 預期截至 6 月底止中期綜合純利及股東應佔溢利，按年增長超過 80% 及 90%。

富力地產 (2777) - 預期截至 6 月底止，中期利潤將按年大增超過 55%。

中國恒大 (3333）- 發公告指將於本月 20 日舉行董事會，以考慮分派 2016 年及 2017 年度股息。（公司因重組回歸 A 股而在這兩年沒有派息）路透引述一位恒大公司人士指出，總派息將有望超過 147 億元人民幣，折合約為港幣每股約 1.28。

旭輝 (884) 及集團主席林中三兄弟旗下的物管公司永升生活服務遞交主板上市申請。

港鐵 (66）公布，長實 (1113) 奪得香港仔黃竹坑站物業發展項目第三期。該項目的補地價約 129.71 億元，以可建樓面面積計算，每方呎樓面地價約 8614 元。測量師估計，整個地盤市值約 225.88 億至 361.41 億元，每方呎樓面地價約 1.5 萬至 2.4 萬元。

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