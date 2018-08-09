【馮冠華專欄】貿易戰雖再升温，港股仍可審慎樂觀

今天推介：銀河娛樂（27）

1）昨天市況總結：雖然 A 股週三再度走弱，恆指也曾兩度倒跌，但最終受多隻藍籌業績帶動，以及騰訊（700）和石油股走高之下，收市報 28359 點，升 110 點。大市成交按日上升約 4% 至 931 億。（若減去中國鐵塔（788）的 55 億成交，按日成交是下跌的。）滬深港通成交金額卻下跌約 25% 至 85 億；流向仍是淨流出，金額約 15 億。當中，騰訊（700）錄約 8 億淨流出。



板塊方面，內房、物管和汽車股較弱；另外，全球最大麵粉加工企業五得利，上調新小麥收購價，市場擔心成本轉嫁予食品企業，個別食品股如康師傅（322）、統一（220）等也急挫。澳門博彩股則受銀河娛樂（27）強勁業績帶動也普遍造好。醫藥、水泥、天然氣和油服是其他表現較好板塊。藍籌股 26 升 20 跌 4 持平。做空方面，佔大市成交下跌至 12.7%，仍屬偏高水平。牛熊証街貨最新比重為 43:57，重貨區方面，熊証重貨區不變在 28550-28649，牛証重貨區也不變在 27500-27599。

簡評：昨天恆指百多點的升幅看似平凡，但能與 A 股背馳已是近日罕見的。騰訊在北水力沽下仍能報升，且重返 10 天線上，甚有轉勢之感。週五恆指季檢，騰訊在恆指及國指的比重應會上升，這或解釋近日的回彈；當然下週三業績將是重頭戲，盈利按季倒退已是分析員的共識預測，筆者也曽解釋這只是時間差問題，業務上更應是貿易戰的免疫者，之前的弱勢是氣氛多於基本因素。



銀河娛樂業績強勁，更有大行報告指遠超預期。板塊是筆者所愛，港珠澳大橋效應還未反映，銀河娛樂的股價絕對有空間大升，情況一如績優的中電（2）、恆生（11）和長和（1）等，可以連升數天。績佳藍籌股是最近支撐大市的主要原因，恆指五連跌後本週已三連升，在做空收斂及現價較貼近熊証重貨區下，估計恆指仍有力再上。



貿易戰再升温是憂累，但亦不是預期之外，港股 ADR 和美股的上落也不大，變數又是難以預測的 A 股了。另外，多間香港銀行昨天宣佈上調 H 按鎖息上限，對本地銀行股是利好而對本地地產股影響應是有限的。

2）貿易戰最新發展：中國商務部發言人予昨晚八時指，美國決定 23 日對 160 億美元從中國進口產品徵收 25% 關稅，是又一次將國內法凌駕於國際法之上，是十分無理做法。中方維護自身正當權益及多邊貿易體制，不得不做出必要反制，決定向 160 億美元從美進口產品加徵 25% 關稅，與美方同步實施。

3）美股市況總結 ：中美兩國昨天齊齊追加對方產品的進口關稅，加上石油價格大跌，拖累美股偏軟，道指結束三連升，收跌 45 點或 0.18%。標指也結束四連升，下跌不足 1 點，納指則揚 0.06%。中國向美國施加的最新關稅包括原油，令人擔心未來石油需求受損，而且中國 7 月原油進口僅微升，拖累國際油價向下，紐約期油最多跌 4.1%，收市仍挫 3.2%。十年期國債債息最新為 2.964%。港股 ADR 下跌 6 點，相當於恆指 28353 點水平。

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