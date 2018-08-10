中國大開信貸閘門 流動性氾濫反在銀行間淤成尷尬的「堰塞湖」

中國目前積極要讓銀行有充足的低息資金可提供給企業和消費者，進而達到刺激經濟的目的，也讓中國銀行間短期拆借利率降至三年新低。問題是，目前資金進入實體經濟不易，反而導致銀行間淤積大筆資金，形成尷尬的「堰塞湖」。

隔夜上海銀行間同業拆放利率 (Shibor) 週三跌至 1.42%，創三年來新低。週五雖然回升至 1.8260%，但還是比起 7 月中旬左右低了近 1 個百分點。目前 3 個月 Shibor 以及基準 10 年期國債收益率等其他主要利率已急劇下降，因此導致的中國相對於美國收益率優勢收窄，是連累人民幣下跌的主因。

目前銀行間利率變化，看來似乎是中國人民銀行所引導的，人行在 7 月 23 日透過 MLF 操作向市場注資人民幣 5020 億元，規模是設立 MLF 以來的新高。外電報導，BCA Research 首席地緣政治策略師 Marko Papic 指出，如今中國的貨幣政策已完全一改先前的金融收緊策略，尤其中國向來以信貸作為刺激經濟的重要手段，在危機時期這項手段的滯後期更是比財政支出短得多。

此外，人行還可能透過其他中長期工具向銀行業提供低成本資金，只不過這類工具的數字向來只能從每月數據窺見端倪，難以判斷這類工具每日投放的資金流向。

市場人士表示，中國官方希望透過短期流動性供應穩定， 以降低實體經濟在債券市場和信貸市場融資成本。問題是，要讓資金真的能有效流入實體經濟本就不易，加上先前大力去槓桿之下，需求端成長有限，導致資金紛紛淤積在銀行間。

財通基金固定收益分析師鄭良海指出，去槓桿背景下的「寬貨幣、緊信用」，導致資金市場形成貨幣「堰塞湖」，無法變成實體經濟融資的成長。

市場人士表示，目前真正問題並不是出在資金面，而是市場風險篇好發生變化，強調人行應該把重點放在解決風險責任的問題上，而不是繼續投放流動性，才是解決問題的關鍵。