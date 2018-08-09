人民幣續跌 中國外匯存底顯示真有能力打「貨幣戰」？

《路透社》進行調查，多數外匯策略師預測，若美中貿易戰局勢減緩，預期美元兌人民幣將回落至 6.7 的水平。但若報復性關稅措施不停歇，部分策略師不排除人民幣跌落至 7 以下的可能性，而中國的外匯存底規模使人民幣有貶值的本錢。

人民幣今年兌美元已貶值約 5%，並在上週跌落至 14 個月以來的低點，造成貨幣貶值的主因為美國與中國之間的報復性關稅政策。

美中貿易戰持續情況



美國在 7 日宣布，將於 8 月 23 日起，對額外一批總價值 160 億美元的中國商品課徵 25% 關稅。中國政府不甘示弱，在 8 日表明將對等值美國商品課徵 25% 關稅。

路透社於 8 月 6 日至 8 日間進行調查，64 名受調查的策略師中，若美中貿易戰加劇，有 13 名策略師認為，人民幣可能在 1 年內跌至 7 以下水平，這將為 2008 年金融風暴之後最慘情況。

法商東方匯理銀行的新興市場策略師 Dariusz Kowalczyk 指出，與美國進入經濟鬥爭，將會使中國的經濟增長和金融穩定性面臨極大挑戰。

美中貿易戰若消停



接受路透調查的多數策略師認為，若美國總統川普願意停止進一步針對中國商品課徵關稅，則市場對人民幣的擔憂可能減緩，使人民幣有望回升。

在超過 60 名接受調查的外匯策略師中，多數人認為，若美中貿易緊張局勢減緩，將有助於中國國內經濟數據好轉，使在岸人民幣兌美元有望回升 2% 至 6.7 的水平，9 日上午美元兌人民幣暫報 6.8201。

美元兌在岸人民幣走勢

另一方面，若美國聯準會的升息步伐減緩，或是市場開始擔憂美國經常帳帳戶赤字問題，可能使美元力道減弱，這時候人民幣有望進一步回升至 6.50 附近。

中國外匯存底

資深貨幣策略師 Christopher Vecchio 在《dailyfx》撰文表示，中國外匯存底的規模，使其有本錢容忍人民幣持續走低一段時間。

他指出，通常在金融市場面臨動盪時，人行會出面干預，動用外匯存底捍衛人民幣，但這次貿易戰的情況似乎並非如此。

7 月份中國的外匯存底意外上揚，並未爆發資本出走潮，人行 7 日公布，7 月外匯存底提升 58.2 億美元至 3.118 兆美元。

中國外匯存底變化

Vecchio 認為，儘管人行一再否認「貨幣戰」的可能性，但人民幣貶值，人行卻沒出手干預，顯示人行正在容忍人民幣走跌，以抵銷部分川普關稅所造成的負面影響。

Vecchio 預測美中貿易戰至少會持續至今年秋季，將使美國中期選舉出現一些不同面向，波動性將回歸。