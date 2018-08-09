7月煤炭進口創四年半新高 穀物進口大跌48%

7 月中國商品的進出口基本反映了當月外貿環境的變化。受到進口關稅降低的提振，汽車及底盤的進口量年增率暴漲 50%，7 月的提振主要來自於延後的交易，6 月汽車進口年增率降幅 59%。

同樣地，汽車的出口貿易提前兌現。在美國 6 月落實汽車進口關稅政策的影響下，汽車及底盤的出口量在 7 月出現了明顯的環比回落，而這也與 6 月出口的上升相對應。年增率來看，汽車以及汽車零配件的出口規模仍有擴大。

在匯率貶值的影響下，紡織品、服裝的出口均有上升；金價下跌也令貴金屬產品的出口得到提振。

需要留意的是，中國 7 月進出口貿易均超預期回升，提前下半年訂單的催化因素仍可能存在。美國在 7 月升級了關稅清單，擬將原定 2000 億美元中國輸美商品的 10% 關稅提高至 25%，中國方面則宣布了對自美進口貿易額約 600 億美元的商品的四級關稅。

大宗商品進口方面，7 月煤炭進口年增率激增 49%，環比上升 14%，至 2901 萬噸，為 2014 年 1 月以來的最高水平。高溫天氣下發電需求旺盛，7 月以來，已有 18 個省級電網負荷創歷史新高。

鐵礦石的進口重現增長，粗銅、精銅進口亦穩步擴張，成品油進口量也有明顯上升。

農產品方面，穀物及穀物粉年增率進口量劇減 48%，大豆進口年增率也萎縮 21%。7 月，中國對自美進口部分商品開徵 25% 進口關稅，其中包括大豆、玉米、大米、高粱等糧油產品。

4-5 月，穀物及穀物粉進口年增率增長 34%。

7 月，中國同主要貿易對象的進出口貿易相對上年同期均有擴大，但相比 6 月多有下滑。

自美進口貿易 7 月的年增率增幅明顯遜於其他地區，環比萎縮 1.5%；對美出口 7 月環比下滑 2.55%。