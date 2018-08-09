〈財報〉蘋果最大3D感測供應商Lumentum財報猛 營業利益年增435%

週三 (8 日) 美股 3D 感測大廠 Lumentum (LITE-US) 公布 2018 會計年度第四季財報，獲利大幅超越市場預期，同時對於下季財測也同樣表達樂觀，令市場對於 3D 感測銷售可能下滑的疑慮大幅舒緩，並且華爾街更給予極高評價，看好後市潛在漲幅高達 50%。

Lumentum 最新財報數據顯示 (以 GAAP 衡量)：

第四季營收為 3.01 億美元，年增率高達 35%，高於市場預期的 2.89 億美元。

第四季營業利益為 2090 萬美元，年增率達 435%，大幅高於去年同期的 390 萬美元。

第四季稀釋後每股純益為 0.4 美元，亦是優於去年同期的每股虧損 0.90 美元。

Lumentum 是目前蘋果最大的 3D 感測元件供應商，市場估計蘋果將於今秋上市的 3 款新 iPhone 手機，都將採購來自 Lumentum 的零組件。

展望本季財報，Lumentum 亦繳出了樂觀財測，看好本季每股純益將落在 0.90 美元至 1.1 美元之間，營收則再度上看至 3.4 億至 3.5 億美元之間，看好旗下 3D 感測核心業績將持續成長，AR 業務也可望同步增長。

美股券商 B. Riley FBR 分析師 Dave Kang 表示，從 Lumentum 亮眼的營收表現來看，這確實打消了市場對於 Lumentum 3D 感測業務可能下滑的擔憂，看好 Lumentum 在 3D 感測領域能夠持續增長。

Dave Kang 給予 Lumentum 每股 83 美元之目標價，以週三 (8 日) Lumentum 收盤價每股 55.15 美元來估算，意味分析師認為 Lumentum 含有 50% 以上的潛在漲幅。