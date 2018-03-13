Lumentum收購Oclaro 穩懋有望受惠 激勵股價大漲

搶攻 3D 感測市場，美國光學元件大廠 Lumentum 宣佈收購光通訊廠 Oclaro 股權，合併後 Lumentum 將成為 3D 感測的市場領導者，市場看好 Lumentum 的 3D 感測獨家代工廠穩懋 (3105) 將受惠，激勵股價大漲 18.5 元至 315.5 元，漲幅達 6.23%，近日有機會挑戰前高 340 元。Lumentum Holdings Inc.(LITE.US)12 日宣布收購光通訊創新解決方案供應商 Oclaro, Inc. 所有在外流通股票，根據兩家公司董事會簽訂的最終協議，每股 Oclaro 可換取 5.60 美元的現金以及 0.0636 股的 Lumentum 普通股。這項交易須獲得 Oclaro 股東的同意以及美國、中國反托拉斯監管機構的批准，預計在 2018 年下半年可完成所有程序。



Lumentum 執行長 Alan Lowe 指出，Oclaro 將把它的磷化銦 (Indium Phosphide)、光電積體整合電路(PIC) 技術帶進 Lumentum。Oclaro 執行長 Greg Dougherty 表示，Lumentum、Oclaro 合併後將成為 3D 感測的市場領導者。



而根據 Lumentum 公布的投影片資料，Lumentum、Oclaro 的 2017 年合併計算的毛利率、營益率分別為 39%、19%，兩家公司合併後，毛利率、營益率長期可分別挑戰 40-45%、22-28%。



穩懋去年營運豐收，除了既有的微波通訊業務成長強勁，光電元件應用在消費性產品上也從下半年開始出貨，在蘋果 iPhone X 上市帶下，VCSEL 產品急遽拉貨，去年第四季營運攀高峰，EPS 為 3.31 元，全年合併營收年增 25% 至 170.86 億元，每股盈餘為 9.34 元。



今年首季為傳統淡季，內部預估，營收將較前一季下滑逾 2 成 (low twenties)，法人預估，EPS 約 2.2 元。不過，今年為蘋果 3D 感測手機的完整銷售年，且採用 3D 感測機種將由一款增至三款，法人預估，今年 VCSEL 出貨量可望倍增，為今年業績成長最大動能，其他各項業務也可望勝去年，第二季起營運將逐季跳高，全年營收將挑戰 200 億元，再創歷史新高，年成長超過 2 成，EPS 上看 11-12 元。



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