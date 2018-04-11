3D感應元件大贏家是誰？分析師：不是Lumentum 而是AMS

《巴倫》報導，投資銀行 Bernstein 分析師 David Dai 報告，認為蘋果公司 (AAPL-US) 在手機產品 iPhone 上使用的「3D 感應」功能的最大贏家，其實不是供應商 Lumentum (LITE-US)，而是奧地利製造商 Ams AG (AMS-US)，並給予一個「優於大盤」評級。

Ams AG 週二（10 日）收盤股價上漲 3.98% 來到 103 瑞士法郎。

Ams 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

擴增實境 (augmented reality，AR) 需要三維（3D）感應功能，也就是實現 iPhone X 上的「臉部識別」，而 3D 感應元件則不可缺少。Dai 表示，Ams AG 已經是蘋果的「主要供應商」，該公司為 iPhone X 製造「光學路徑」。

光學路徑位置是在 Lumentum 或 Finisar (FNSR-US) 等公司所供應的激光器前面。有助於引導 iPhone X 前置「True Depth」相機中的 VCSEL 激光束，從而產生人臉辨識 FaceID。

Dai 提道：

「光學路徑是個集成了晶圓級光學器件（WLO）透鏡、玻璃鏡、和有源衍射光學元件（DOE）的高度集成與高精度光學元件。這需要光學鏡片設計和製造方面的專業知識，以及微型光學封裝。 到目前為止，Ams AG 是唯一可以提供該元件的企業，我們相信它至少在未來 2 年仍將會是唯一的供應商。我們認為前置 3D 傳感器供應鏈基本上是非常穩定的（較難替代）」。

Dai 指出，Ams AG 是該部份的唯一供應商，其販售蘋果的價格為每顆 4 美元，他認為今年價格將會上漲，因為該元件還將再進行改良。「由於目前的 iPhone 3D 傳感器還有進一步技術成長的空間，有報導顯示 iPhone X 的臉部識別無法識別雙胞胎或母子的案例」。

與眾人觀點符合，Dai 預計 3D 傳感會擴散到所有蘋果 iPhone 機型，也將導致該元件的收入飆升。「今年，假設所有新 iPhone 都將擁有前置 3D 傳感器，Ams AG 的 2018 年收入將增加約 3 倍，並貢獻 Ams 營收高達約 40%」。

Dai 認為 Ams AG 的潛能無限，除了未來手機有望在背面裝上 3D 傳感器，也不只會是蘋果一家。此外，因 Ams AG 近期併購了 Princeton Optronics，給予了 Ams AG 更強的 VCSEL 激光束，有望代替 Finisar 或 Lumentum，整個傳感器自己接下來。

他提道：

「我們相信在下半年，Ams AG 將為新款 iPhone 後部 3D 傳感器提供（並且很可能是唯一供應）VCSEL5 激光光源。我們知道這是一個大膽的說法，但有證據表明，Ams AG、以及 AAC、大立光 (3008-TW)、Sony (6758-US) 都在為下一代大後方 3D 傳感器做 2019 年下半季度的準備，我們認為品牌客戶將會是蘋果。 對於 Ams 來說，它正在新加坡建設一家工廠，該工廠將在 2019 年中期大規模生產 VCSEL，因此時間與 iPhone 的生產週期時間相吻合。我們目前預測 2019 年新款 iPhone 有三分之一的款式將擁有後置 3D 傳感器，與 2017 年類似，當時新 iPhone 也有三分之一的款式是具有前置 3D 傳感器（iPhone X）」。

這意味著從 2019 年開始，每款 iPhone 都有額外的 4 美元至 5 美元的加價。

「由於目前 iPhone 前端 3D VCSEL 的價格已經在 4 美元至 4.5 美元之間，後方的 VCSEL 3D 傳感器因為比前端的 3D 傳感器強許多倍，以便達到更遠的距離，價錢應該更貴。更高的功率將轉化為更大的模具尺寸，從而導致更高的價格。 有幾個因素可以使 Ams 的 VCSEL 解決方案節省一些成本：首先，Ams 的技術可以實現更小的間距（自己的 10 微米跟典型競爭對手的 40 微米相比），這意味著更小的 VCSEL 晶片，但 VCSEL 數量相同。 其次，當前的 3D 傳感器 VCSEL 具有偽隨機陣列（pseudo-random array）以形成圖案。目前的 VCSEL 未那樣的緊密排列，因此可以更緊密地排列。 這些因素有助於節降成本。我們仍然認為 4.5 美元的售價是非常保守的」。