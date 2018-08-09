財報低於預期 但迪士尼的這個動作才是所有人的焦點

迪士尼本財年第三季（截至 6 月 30 日）業績多項指標不及預期，但他同時宣布的流媒體計劃是一個市場焦點。

據迪士尼周二發布的最新財報，公司第二季每股收益為 1.87 美元，收入為 152.28 億美元，年增率增 7%。據金融資訊服務商 Zacks Investment Research 調查結果，市場預期分別為 1.97 美元和 154.9 億美元，周二，受財報結果影響，盤後迪士尼股價曾一度大跌。

財年第三季，電影電視業務收入年增率上升 20% 至 28.8 億美元，主要由《復聯 3》《超人總動員 2》推動。儘管廣告收入下降，NBA 版權花費上升，但迪士尼網路電視收入仍實現增長。

營收有下降的唯一板塊是周邊產品與互動媒體業務。

財報發布時，迪士尼還宣布將會自建兩個流媒體服務平台，一個直接向用戶提供 ESPN 體育賽事直播。另一個提供迪士尼品牌相關的電影電視流媒體服務。預計兩個平台都將與明年上線。

流媒體野心

Iger 表示，明年迪士尼業務的重中之重就是建立流媒體平台。他們將會用所有的資源去支持流媒體產品的製作與發行。

迪士尼不會正面與 Netflix 和 Amazon 較量，但會從內容質量上發力。

今年 7 月 13 日，Netflix 剛斬獲了 112 項艾美獎，結束了 HBO 電視網長達 18 年的霸主地位，實力與日俱增。

以主題公園與動畫電影為核心的迪士尼，營收重心已發生變化。據今年 5 月迪士尼發布的第第二季財報顯示，收入占比最高的業務已經是網路媒體，其中包括美國廣播公司、迪士尼頻道和 Freeform 電視網、迪士尼數字網路等。

2017 年 8 月，迪士尼 CEO Bob Iger 就宣布了公司未來打造一流流媒體的目標。公司計劃向觀眾直接提供自己打造的流媒體服務，內容以迪士尼工作室、皮克斯、星球大戰和漫威系列為中心，而不繼續為 Netflix 等平台提供內容。

體育影視計劃

擁有最知名的體育有線電視聯播網 ESPN 的迪士尼今年 4 月率先推出了 ESPN+ 流媒體服務，而迪士尼旗下擁有 MLB 流媒體科技公司和 BAM Tech 75% 的股份，也逐步將進入流媒體服務之列。

在福斯資產的競購案中，今年 7 月迪士尼將收購福斯的價格提升至 713 億美元，導致康卡斯特退出競購。據美國多家媒體透露，目前迪士尼股東和美國監管部門已經通過了收購案，迪士尼正等待海外監管部門批准交易。

收購後，迪士尼準備建立另一個迪士尼品牌下的與電影電視相關的流媒體，預計此流媒體將在 2019 年播出。這意味著迪士尼將與 Netflix 的在線發行合約，僅保留星球大戰和漫威系列的發行權和播出權。

福斯資產併購結束後，迪士尼將擁有影音網站 Hulu 60% 股權，也就是說迪士尼通過控股，可掌握更多用戶數據，提高服務效率。

據華盛頓郵報，Iger 表示一些影視作品如「星戰」系列因為與其他公司有未到期的版權協議，暫時還不能上線。2019 年即將上映的迪士尼作品如《神奇隊長》《小飛象》《玩具總動員 4》《冰雪奇緣 2》將能夠在窗口期之後直接上線，不會受版權問題困擾。