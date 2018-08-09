〈特斯拉炒私有化〉傷敵一千自損八百 私有化恐衝擊自家電動車需求

雖然特斯拉 (TSLA-US) 私有化可以讓投資者大賺其利，也讓放空者血本無歸，但有分析認為，其實特斯拉這招並不是太聰明，因為這招「傷敵一千，自損八百」，特斯拉車主恐怕也將受到衝擊。

分析師還在探討特斯拉私有化的原因，也搞不懂馬斯克的資金從何而來，甚至有人直指馬斯克恐怕操作股價或證券詐欺，私有化根本子虛烏有。此外，《華爾街日報》專欄作家 Charley Grant 則認為，上市為特斯拉帶來好處，馬斯克想要私有化一點也不合理。

一些分析師認為，改變特斯拉企業結構可能產生一些「涓滴效應」，以下簡述可能的影響：

1. 馬斯克可望生產更多低成本的 Model 3

特斯拉 Model 3 多次落後生產目標，即便近日達成目標，招牌 35000 美元起價的低成本款也還不見蹤影，主要仍是高價款的 Model 3，這一切就是因為特斯拉需要營收。Autotrader 分析師 Michelle Krebs 認為，倘若私有化，理論上特斯拉就不必忙著交高價車拿錢，也可以投資更多錢在設備上，不會背負過高的大眾股東壓力 。

2. 特斯拉研發新產品的時間可能拉長

蘋果一類的科技公司每年都要因應大眾推出新品，還常被分析師嫌亮點不足、創意不夠，如果特斯拉私有化後就可以擺脫這種循環週期，認真研發出有特色的新產品，也能改善製造產能。Edmunds 產業分析經理 Jeremy Acevedo 認為，一旦私有化，消費者對公司的衝擊就會下降。

如果擺脫上市公司必須創新的原罪，特斯拉就可以花更多時間發展生產能力，以免重蹈覆轍 Model 3 的生產暗黑史。

3. 某些州的買家可能很難買到特斯拉

消費者只能直接跟特斯拉買車，不管是線上還是特斯拉展示間。特斯拉沒有經銷商，也沒有聘僱拿傭金的汽車業務員，這種模式讓許多州的經銷商協會大感不滿，德州和康乃狄克州等都完全禁止車廠直接銷售汽車，其他州則對特斯拉的銷售方式做了一些限制，例如紐約就縮限特斯拉設置的展示區數量。

特斯拉一直努力打擊現有的直接銷售禁令，也避免新增規定再給公司束縛，二手特斯拉銷售網站 EV-CPO.com. 所有人 Hank Eskin 認為，特斯拉私有化的議題可能會讓事情更糟糕，例如 SEC 可能介入調查，當地議員更難有理由站在特斯拉那一方，幫他們說話。

「特斯拉恐怕會面對汽車經銷商協會更大的阻力，因為他們可能利用這件事情作為特斯拉不該直銷車輛的理由。」

4. 如果交易搞砸了，特斯拉車轉售價格恐怕大降 (雖然也有可能更好)

Autotrader 分析師 Michelle Krebs 認為，品牌辨識度是特斯拉很重要的資產，特斯拉是電動車的領導品牌，其背負的新能源使命更是許多人心中指標，如果走向私有化，會降低投資者、大眾和一些賣空者的檢視，RealCarTips.com 創始人 Gregg Fidan 認為，「賣空者將竭盡全力破壞特斯拉的品牌形象，特斯拉將不得不全力對抗。」