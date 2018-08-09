蘋果3款新機皆有臉部辨識功能？3D感測商Lumentum財報露端倪

蘋果最大 3D 感測元件供應商 Lumentum 於週三 (8 日) 公布 2018 會計年度第 4 季財報，營收優於預期，財報指出用於臉部辨識的 VCSEL 模組，未來兩季出貨量將增加，分析師預測蘋果今年將發行的 3 款 iPhone 都將內建 3D 感測功能。

Lumentum(LITE-US) 財報顯示，垂直腔面發射雷射 (VCSEL) 模塊的出貨量在上 1 季有所增加，並且在未來兩季的出貨增長將加速。

Loup Ventures 的分析師 Gene Munster 指出，Lumentum 增加 VCSEL 出貨量計劃，與蘋果預期發行產品的時間一致，此舉暗示著未來 iPhone 將配置 TrueDepth 相機功能。

Munster 表示：「考量 VCSEL 生產增長速度超過預期，我們相信在今年秋季，蘋果將擁有 3 款配備 VCSEL 雷射的 iPhone。此外，Lumentum 的財報結果表明，iPhone X 的市場需求是健康的。」

Lumentum 的財報內容，進一步證實蘋果欲加速擴展臉部辨識功能的決心。蘋果已開始扶持新的 VCSEL 供應商，蘋果在去年砸 3.9 億美元投資光通訊元件設計製造廠 Finisar，而 Finisar 宣布利用該資金購買德州一處佔地 70 萬平方英尺的工廠，將其改造為開發 VCSEL 模組的工廠。

據市場傳聞，蘋果將在 2018 年推出 3 款新機，分別為 5.8 吋 OLED(iPhone X 升級版本)、6.1 吋 LCD 版本、6.5 吋 OLED 版本，預期將皆含有 Face ID 功能，為透過 TrueDepth 相機功能所進行的生物辨識功能，該技術同時支援擴增實境 ARkit。

除了用於 iPhone 之外，Munster 認為蘋果正在計劃將 TrueDepth 技術整合至 iPad 與其他產品線中。研究報告顯示，TrueDepth 和 Face ID 將出現在下一代 iPad Pro 產品陣容中，取代 Home 鍵按鈕，以在螢幕釋放出更多空間。