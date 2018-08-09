〈特斯拉炒私有化〉真的有錢嗎？華爾街猜測多 馬斯克未對外說明

「資金已經確保」。特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 週二發推特，表示考慮將公司私有化。但數百億美元資金該從何而來，他這兩天仍未對外說明，成為華爾街最大的疑惑。

以下是幾種可能：

1. 沒有資金

這是最簡單的一種解釋—根本就沒有資金。

也許馬斯克只是發了篇推文。一些特斯拉董事會成員表示，馬斯克上週有提到私有化內容，但即使馬斯克本人，在推文上也只是用了「考慮 (considering)」這個字眼，不代表已有任何人承諾融資。

Sullivan＆Cromwell 的併購合夥人 Frank Aquila 表示，「資金確保」的說法，可能沒有法律問題，那可能只代表了一次談話。如果是「獲得承諾」也許是另一件事，那代表至少有文件及實施條件等等。「確保」可能沒有太大的法律意義。

馬斯克為何發這則推文？如果本人不出面說明，外界的解讀都只是猜測。他可能想打擊放空人士，或是向沙國主權財富基金等外部投資人警告，希望他們停止購買特斯拉股票。

過去，馬克斯推文中，也有看似確定但之後卻被否定的內容。去年，馬斯克說，他已經獲得「口頭批准」，可建立連接紐約、費城、華盛頓特區和巴爾的摩的超級高速公路。最終，有報導說，這個所謂的「批准」，可能是馬斯克與白宮官員之間的溝通錯誤。

2. 馬斯克有信心可以獲得融資，並與個人和基金進行過對話

馬斯克有可能與第三方就交易融資進行對話，並且讓他覺得有機會，他可以用每股 420 美元，花費 720 億美元買斷公司。這也是外界最想知道的—如果有望成局，神祕的錢會來自何處？

外界對此有許多的猜測。來源之一，可能是沙烏地阿拉伯政府。據《金融時報》報導，沙國主權基金目前是特斯拉的大股東，持股約 3-5%，價值在 17-29 億美元之間，剛好低於需要公開的門檻。沙國政府對石油及天然氣的替代品，抱持高度興趣。僅在今年，政府預計將在可再生能源項目上投入 70 億美元。

Google 是另一個可能的資金來源，源於馬斯克與 Google 執行長 Larry Page 的關係。Page

在 2014 年的 TED 大會上表示，如果他意外身亡，他寧願將數十億美元捐給馬斯克而不是捐給慈善機構。而 Google 也在發展與特斯拉類似的自動駕駛專案。

蘋果也有可能。蘋果有個神祕的「Project Titan」，想要進軍自動駕駛。

而據知情人士透露，無論是軟銀還是願景基金都沒有參與融資。軟銀最近投入了 22.5 億美元，在通用汽車的自動駕駛汽車零件 Cruise。

Aquila 認為，馬斯克的確可能談到合作資金，市場上仍有大量現金在尋找投資標的。

3. 馬斯克有錢，但出於某種原因，公司未對外說明

這點似乎可能性最低。但也許出於某種原因，特斯拉並未對外公開。